Navantia gana el concurso para mantener los buques de la Base de Rota hasta 2028

Navantia ha sido seleccionada en el proceso de licitación realizado por el Gobierno de Estados Unidos para la reparación y mantenimiento de los Destructores Clase Arleigh Burke-Class (DDGs) y otros buques de la US Navy desplegados en la Base Naval de Rota (Cádiz). El nuevo contrato, que tiene vigencia hasta enero de 2028, es por un importe máximo de 822,4 M€ y podría generar más de 1.000 empleos directos al año. De este modo, Navantia se consolida como mantenedor principal de la US Navy en Rota, un papel que ha venido desempeñando desde 2013. Se trata de un contrato extensivo en mano de obra, con un alto nivel de requerimientos técnicos exigidos por el cliente y muy riguroso en el cumplimiento de los plazos, lo que hace de él una importante fuente de riqueza y de capacitación de Navantia y de sus empresas colaboradoras. Redundará además en mejoras en los procesos y por tanto en un mejor posicionamiento global de la compañía en el mercado de Defensa. Navantia dispone de instalaciones y personal desplegado en la Base Naval de Rota, donde se centralizarán todas las actividades asociadas a este nuevo encargo. Estas instalaciones, además del apoyo a los buques de la US Navy, prestan actividades de apoyo a los buques de la Armada Española.