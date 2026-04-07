‘Lo Mejorcito de lo Mejorcito’ de la cantera del Carnaval, el próximo 19

El Gran Teatro Falla acogerá el próximo domingo 19 de abril a partir de las 11 horas la tercera gala ‘Lo mejorcito de lo mejorcito’. La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, la responsable de la Fundación Cajasol en Cádiz, Mar Díez, y los representantes de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, Francis Sevilla Pecci, y de la Asociación de la Cantera, Mario Rodríguez Parra, han dado a conocer este lunes la celebración de este espectáculo, que estará dedicado a la cantera.

La gala, en la que se entregarán más de 40 galardones entre las categorías de infantiles y juveniles, contará con las actuaciones de las agrupaciones ganadoras de los primeros premios de ambas categorías. La entrada será por invitaciones, que se repartirán entre los ganadores y los grupos que actúan. La gala será retransmitida en directo por Onda Cádiz Televisión.

La concejala de Fiestas ha destacado “que se trata ya de la tercera edición de una iniciativa que nació del compromiso de este equipo Gobierno para darle su espacio y su protagonismo a los niños y niñas de la cantera, que son el presente pero también el futuro de nuestra fiesta”. Además, ha agradecido la colaboración de la Fundación Cajasol, así como de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, que se ha encargado de nombrar al jurado y elegir a los ganadores.