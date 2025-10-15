Expoconstruye 2025 abre sus puertas en Jerez con una jornada marcada por la innovación y el dinamismo empresarial

La quinta edición de Expoconstruye ha abierto hoy sus puertas en la Institución Ferial de Cádiz (IFECA), en Jerez, con un ambiente de intensa actividad profesional desde primeras horas de la mañana. El recinto acoge durante dos días la gran cita anual de la construcción andaluza, organizada por la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC), su Asociación de Constructores APECOP y la empresa Eventur.

Desde su apertura a las 9:30 h, los pasillos de IFECA registran un constante flujo de visitantes, reuniones y contactos comerciales entre constructores, promotores, fabricantes, arquitectos, ingenieros y técnicos de toda Andalucía. El clima de negocio y cooperación ha sido la nota dominante en una jornada inaugural marcada por el intercambio de experiencias y la presentación de soluciones tecnológicas que anticipan el futuro inmediato del sector.

Los ejes de innovación, digitalización, industrialización y sostenibilidad —que definen el espíritu de Expoconstruye 2025— están muy presentes en las tres áreas de contenidos que vertebran la feria: el Auditorio Porcelanosa, el Innovation Corner y el nuevo XPO Arena by Holcim, un espacio que ha debutado este año con demostraciones en vivo y charlas sobre inteligencia artificial, robótica aplicada y construcción industrializada. En este último espacio se celebra el I Congreso de Innovación en la Construcción. INNOVATIC y el VIII Congreso de Construcción y Nuevas Tecnologías CONSTRUYETIC.