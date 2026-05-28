Entregados los Premios 'Voluntariado en Acción' de San Fernando: emoción y compromiso

La ciudad de San Fernando ha celebrado en el Real Teatro de Las Cortes la IV Gala de los Premios a los Valores de Equidad, Justicia y Paz ‘Voluntariado en Acción’, una cita dedicada a reconocer públicamente la trayectoria y el compromiso de personas y entidades que trabajan en favor de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, presidió esta gala, que por primera vez se ha desarrollado en este espacio histórico y emblemático coincidiendo además con la declaración de 2026 como Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible por parte de Naciones Unidas.

Juan y Medio, 'ProLibertas' y TDAH San Fernando, galardonados

Durante su intervención, Cavada destacó que “San Fernando puede sentirse orgullosa de ser una ciudad solidaria, comprometida y profundamente humana, donde cientos de personas trabajan cada día de manera silenciosa por el bien común”. Asimismo, subrayó que “el voluntariado representa la mejor cara de la sociedad, porque significa dedicar tiempo, esfuerzo y corazón a quienes más lo necesitan”.

La regidora isleña también tuvo palabras para la situación humanitaria internacional, especialmente para el conflicto en Gaza, señalando que “frente al horror de las guerras encontramos ejemplos admirables de profesionales sanitarios, cooperantes y personas voluntarias que representan lo mejor del ser humano”.