Las entradas para los espectáculos y clases magistrales del Centro Flamenco La Merced salen a la venta este jueves

Este próximo jueves 26 de febrero a partir de las 10.30 horas y por los canales habituales de compra (taquilla del Gran Teatro Falla ,de martes a viernes de 10.30h. a 13.30h y de 17:30h a 20:00h y www.bacantix.com), saldrán a la venta las entradas para los espectáculos y clases magistrales de la programación de primavera del Centro flamenco La Merced.

El precio para los espectáculos es de ocho euros en venta anticipada y de diez euros el día del espectáculo. El precio por clase magistral de 90 minutos, aproximadamente, es de quince euros y estarán a la venta hasta un día antes del comienzo de los mismos. Es imprescindible rellenar el formulario de inscripción al realizar la compra del curso. La taquilla en el Centro Flamenco de La Merced estará abierta una hora antes del comienzo de cada espectáculo y sólo se podrán adquirir localidades para el espectáculo de ese día, siempre que queden entradas disponibles.

La programación comenzará el sábado 11 de abril a las 20 horas con el cante de Alejandro Silva que presentará su espectáculo “A mi manera”. A través de los cantes tradicionales que marcaron su infancia en Cádiz, el artista ofrece un recorrido emotivo por la esencia de este arte, homenajeando a figuras que han dejado huella, como su padre, Juan Silva Navarro, Juan Villar, Carmen de la Jara, entre tantos otros. Estará acompañado a la guitarra por Pablo Heredia, al piano por Diego Magallanes, a la percusión por Francisco Barragán “El Melli”, a los coros y palmas por Mª José Fernández y Lola Segundo, el violín de Emilio Martín y la flauta de Soleá Gatica.

El sábado 18 de abril a las 20 horas le tocará el turno al guitarrista Juan Medina, compositor reconocido por su virtuosismo y su enfoque innovador dentro del género flamenco, fiel a su estilo único y auténtico. En una trayectoria que comenzó con Radio Macandé y después en solitario como Juanito Makandé, con un sinfín de conciertos a sus espaldas, ha sido una figura influyente en la evolución del flamenco contemporáneo. Estará acompañado por Óscar Manzano como guitarrista acompañante, al cante Agujetas Chico y a la percusión Poti Trujillo. El viernes 24 de abril a las 20 horas tendrá lugar el espectáculo Cante de Mujer con el trío de cantaoras flamencas Naike Ponce, Teresa Hernández y Pilar “La Gineta” que contará con la percusión de David Gavira y la guitarra de Daniel Bommatti.

Mujeres empoderadas de la música actual, con voz propia, con hambre de libertad y con el corazón flamenco, rescatan la esencia de los cantes añejos que recuerdan de sus madres, trasmitidos de generación en generación y que han sido esenciales en el flamenco de hoy. Un profundo sentimiento femenino desde el pasado hacia el presente, con mirada al futuro.

El jueves 30 de abril a las 20 horas el cantaor José Valencia ofrecerá el concierto “Con jerarquía”. El cantaor lebrijano, actualmente maestro de una generación, vuelve a traernos una muestra de su capacidad cantaora y de su creatividad con este espectáculo, que ha nacido con el admirable objetivo de rendir tributo a sus propias raíces. Estarán a la guitarra Juan Requena, a las palmas Manuel Valencia y Juan Diego Valencia bajo la dirección musical de Manuel de Paula.

El sábado 9 de mayo a las 20 horas la Asociación de Danzas Folklóricas Ciudad de Cádiz ofrecerá el espectáculo “Un paseo por el folklore de Cádiz y su provincia”, un repertorio que incluye piezas emblemáticas del folclore gaditano, mostrando la esencia de nuestra identidad a través de la música, el baile y la indumentaria tradicional.

El sábado 16 de mayo a las 20 horas se celebrará la conferencia ilustrada “Narración escénica sobre el mantón de manila” a cargo de la bailaora y coreógrafa “La Lupi”, que estará acompañada a la guitarra por Curro de María y el cante de Alfredo Tejada. En esta conferencia ilustrada reconstruiremos una parte de la historia y uso del mantón, donde las bailaoras de los cafés cantantes hicieron que esta prenda fuera imprescindible para el baile hasta nuestros días.

El último de los espectáculos de esta programación de primavera será el sábado 23 de mayo a las 20 horas y estará a cargo del bailaor Antonio Molina “El Choro” y su espectáculo “In Situ”. Uno de los bailaores más destacados de su generación, reconocido por su fuerza escénica, su dominio del compás y su profundo arraigo flamenco, nos trae una propuesta de flamenco tradicional y baile gitano. El Choro estará acompañado por la guitarra de Juan Campallo y el cante de Johny Reyes

CLASES MAGISTRALES

Dentro del apartado dedicado a la formación el Centro flamenco de La Merced ofrece dos propuestas interesantes. La primera se celebrará el 30 de abril de 17 a 18.30 horas y estará a cargo de José Valencia quien lo dedicará las bulerías de Lebrija uno de los palos más singulares y con mayor personalidad del flamenco. Una clase magistral de cante para la que se requiere participantes con un nivel medio-alto. La segunda de las clases magistrales está dedicada al baile con mantón. Se requiere nivel medio a los participantes y la impartirá la bailaora La Lupi el 16 de mayo de 12 a 13.30 horas. La clase está denominada con el nombre “Cantiñas con mantón”. Seguir formando, fomentando y creando artistas y aficionados a este arte, en estos cursos además de enseñar a bailar ese palo flamenco con el uso del mantón, también se explica su historia y su compás.

Ambas tienen un precio de 15 €.