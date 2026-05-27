SERVICIO PÚBLICO

Electricidad de Puerto Real informa de cortes de electricidad los próximos 1 y 3 de junio

Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en nuestras instalaciones, para el día 01 de junio de 2026 desde las 08:00 horas hasta las 14:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado) y para el día 03 de junio de 2026 desde las 08:30 horas hasta las 13:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).

Onda Cero Cádiz