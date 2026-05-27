SERVICIO PÚBLICO

Electricidad de Puerto Real informa de cortes de electricidad los próximos 1 y 3 de junio

Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en nuestras instalaciones, para el día 01 de junio de 2026 desde las 08:00 horas hasta las 14:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado) y para el día 03 de junio de 2026 desde las 08:30 horas hasta las 13:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Sede de Electricidad de Puerto Real S.A.
Sede de Electricidad de Puerto Real S.A. | OCR

1 de junio

Los suministros afectados serán CT PETENERA (Nº 23067) – TRF1_CIRC.BT

  • PLAZA DE LA PETENERA Nº1, Nº2 Y Nº3

3 de junio

Los suministros afectados serán CT PUEBLO MARINERO (Nº 23064) – TRF1_CIR.BT

  • AV. PALESTINA DEL Nº 3 AL Nº 13
  • C/ ACANTILADO DEL Nº 1 AL Nº 21
  • C/ AMARGURA DEL Nº 290 AL Nº 298
  • C/ ESTUARIO DEL Nº 2 AL Nº 20
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