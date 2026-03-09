Diputación de Cádiz invierte casi 5 millones de euros en reparaciones de seis carreteras de la Sierra

La Diputación de Cádiz continúa contratando reparaciones en las carreteras de la red provincial que han sufrido severos desperfectos tras la reciente sucesión de borrascas. A través del Área de Cooperación, que coordina Javier Bello, se está articulando el procedimiento más ágil que ampara la Ley de Contratos del Sector Público y que permite declarar –vía decreto- la emergencia de las actuaciones. Entre las nuevas contrataciones se incluyen intervenciones en seis carreteras localizadas en la Sierra de Cádiz y que suman una inversión de 4.782.964 euros.

Destaca, por la magnitud de su presupuesto, el contrato para reparar los daños en varios puntos kilométricos de la CA-9113 que enlaza los municipios de El Gastor y Setenil. Se cifra en 1.684.353 euros y contempla la restitución de la vialidad en una calzada que sufrió roturas en diferentes puntos por deslizamientos de ladera. Esta vía comprende un tramo cerrado al tráfico, entre los puntos kilométricos cero y 4, si bien mantiene un desvío habilitado a través de la CA-9111 conocida como Carril del Duende. Esta actuación ha sido adjudicada a Construcciones Garrucho SA.

Para esta misma carretera, la CA-9113, se ha encargado a la empresa Guadaira Servicios Ambientales SL una intervención específica para arreglar los desperfectos existentes en el punto kilométrico 2,5. Dispone de un presupuesto de 235.216 euros. También se localiza en el término de El Gastor otra de las actuaciones contratadas, concretamente en la CA-9114, de Ventas Nuevas; en esta vía se ha encargado, a la empresa Red de Innovación y Obras SL, los trabajos de contención de laderas y reducción del riesgo de caída de árboles. Para este cometido se consigna un presupuesto de 259.567 euros.

A la empresa Rialsa SL se ha encargado la reparación de la CA-9104, que enlaza Grazalema con Zahara de la Sierra a través del puerto montañoso de Las Palomas. Esta vía, cortada al tráfico, registró un corrimiento de tierra con rotura de calzada. La cobertura económica para esta intervención se cifra en 861.529 euros. Otra de las comunicaciones viarias de Zahara de la Sierra, la CA-8102 que conecta con Prado del Rey, también se ha contratado, en concreto a la sociedad Iter Trivium SLU conforme a un presupuesto de 449.862 euros. Con este respaldo económico de Diputación se afrontará la corrección de los deslizamientos sufridos en esta carretera, además de estabilizar taludes y reparar firmes.

Alcalá del Valle es otro de los destinos de esta respuesta de Diputación. La antigua carretera de Lora, la CA-9107, tuvo que clausurarse al tráfico por un deslizamiento de ladera que provocó la pérdida de la plataforma en el punto kilométrico 0,5. Para corregir este desperfecto y estabilizar los taludes se destina un presupuesto de 939.672 euros. La empresa Manuel Alba SA afrontará esta reparación. En esta relación de obras inaplazables también consta el arreglo de la CA-9102, que permite el acceso a Olvera desde la autonómica A-384. Para recuperar las prestaciones de esta carretera, en condiciones de seguridad vial, se dedican 352.763 euros. La empresa Geocaminos SA materializará esta reparación.