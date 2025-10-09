Cuenta atrás para 'Expoconstruye 2025', la mayor feria de construcción de Andalucía

El Ayuntamiento de Jerez ha acogido la presentación de Expoconstruye 2025, la quinta edición de la Feria Profesional de la Construcción de la provincia de Cádiz, que tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre en las instalaciones de IFECA. La delegada de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, Belén de la Cuadra, el secretario general de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC), Jorge Fernández-Portillo, y la CEO de Eventur, Virginia Lasunción, han sido los encargados de presentar esta feria profesional de la construcción de referencia en Andalucía.

Organizada por la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC), junto a su Asociación de Constructores (APECOP) y la empresa especializada en la comunicación y organización de eventos y congresos Eventur, Expoconstruye se ha consolidado como un encuentro clave para toda la cadena de valor del sector en Andalucía, con un enfoque en digitalización, innovación, industrialización y sostenibilidad. En 2025, la feria incorpora importantes atractivos:

La celebración de los II Premios Expoconstruye, que reconocerán buenas prácticas en seguridad, modernización, empleo, sostenibilidad y trayectoria profesional.

La puesta en marcha del XPO Arena Holcim, un nuevo espacio para contenidos de alto impacto en innovación y construcción sostenible.

Y la 9.ª edición del Congreso Construcción y Nuevas Tecnologías (ConstruyeTIC), que reunirá a expertos en industrialización, digitalización y nuevos materiales.

Tras reunir en 2024 a más de 5.000 asistentes, cerca de un centenar de marcas y medio centenar de actividades, Expoconstruye regresa con una programación reforzada que aspira a superar esas cifras. La feria contará con ponencias, mesas redondas, demostraciones técnicas y un espacio de networking que convertirá a Jerez, durante dos días, en el epicentro de la construcción andaluza.

El secretario general de FAEC, Jorge Fernández Portillo, ha destacado durante la presentación que “Expoconstruye 2025 refleja la fortaleza y la unidad del sector en un momento clave. Queremos que esta feria sea el lugar donde se aporten soluciones concretas a los grandes retos que tenemos por delante: la necesidad de más mano de obra cualificada, la industrialización de los procesos y la garantía de vivienda asequible para la ciudadanía”.

Jorge Fernández Portillo añadió que “los datos de inversión y vivienda visada en Andalucía son positivos, pero insuficientes para cubrir la demanda. Por eso, necesitamos avanzar en colaboración público-privada, aprovechar la oportunidad de la innovación y apostar decididamente por la formación y la profesionalización”.