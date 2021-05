Chiclana, distinguida por su excelencia en el servicio de socorrismo en sus playas

“Las playas de Chiclana son las más seguras de España”. Así lo han anunciado la delegada municipal de Playas, Ana González, y el coordinador de Cruz Roja en Chiclana, José Antonio Santana. En este sentido, la edil ha explicado que “se trata de una distinción temática concedida por Bandera Azul, en materia de salvamento y socorrismo, siendo Chiclana la única ciudad en tenerla concedida a sus playas”. Por ello, Ana González ha querido agradecer a Cruz Roja, “la labor que realiza cada año para salvaguardar la seguridad de los bañistas en nuestras playas”.

Además, ha recordado que “el año pasado, como consecuencia de la pandemia, se hizo un gran trabajo para garantizar la seguridad de las personas. De hecho, no abrimos nuestras playas hasta que no tuvimos aprobado el Plan de Contingencia, que fue pionero, y hasta que no tuvimos las infraestructuras y servicios necesarios para los usuarios. Se nos daba un año para tener un Plan de Salvamento y Socorrismo, que fue aprobado en el Pleno del pasado mes de abril y que en estos momentos garantiza que nuestras playas sean seguras”. También ha hecho hincapié en que, “además de serlo, hay que parecerlo. En este caso, esta distinción viene a ratificar el trabajo que el Ayuntamiento, de la mano con Cruz Roja, ha desarrollado. Estamos muy contentos de que nuestras playas sean las más seguras de España”.

La excelencia del socorrismo de Chiclana

Ana González ha recordado que el pasado año, Chiclana recibió también la distinción temática inclusiva, gracias a los módulos de baño adaptado y a la accesibilidad de sus playas. “De esta forma, son dos las distinciones temáticas que tenemos y solo nos queda conseguir la última, que es la de educación ambiental, por la que apostaremos de cara al próximo año”, ha reseñado la edil. Junto a esta distinción de salvamento y socorrismo, “Chiclana ha renovado las seis banderas azules que le son ya concedida desde hace años y que son las de las playas de La Barrosa y Sancti Petri, las de los dos centros azules (Huerta del Novo y CRA Salinas de Chiclana), la del puerto deportivo y la del sendero azul. A todo esto se suma esa distinción temática en salvamento y socorrismo concedida a una playa atlántica, cuyas características son diferentes a las mediterráneas”.