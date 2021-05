Juan Antonio Guerrero (CGT): "No nos vale la solución que han planteado para Airbus Puerto Real"

CGT no suspende las movilizaciones anunciadas en Airbus Puerto Real y proseguirá con la convocatoria de huelga anunciada por los sindicatos y que hoy ha sido suspendida por el Comité Interempresas de Airbus en toda España como muestra de buena voluntad ante el proceso de negociación que ha comenzado hoy. Así lo ha explicado Juan Antonio Guerrero, miembro del Comité de Empresa de Airbus Puerto Real por el sindicato CGT en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz que ha denunciado que no se les ha invitado a las reuniones por el futuro de Puerto Real.

Ante la propuesta de "llevar las cargas de producción de Puerto Real al CBC y a Getafe", Guerrero cree que "no les vale" esa solución porque cree que "no tiene sentido que Puerto Real no sea rentable y en otras plantas sí". El sindicalista cree que Puerto Real va a cerrar como planta de producción y critica la solución propuesta de un centro de producción 4.0: "Es para seguir cogiendo subvenciones, no tiene sentido", denuncia Juan Antonio Guerrero.