Chiclana comienza el proceso de implantación del contenedor marrón

El Ayuntamiento de Chiclana y Chiclana Natural han dado luz verde al periodo de implantación del nuevo contenedor marrón, destinado a la recogida de la fracción orgánica de los residuos que se generan en la ciudad y que, de manera progresiva, se irá instalando en todo el término municipal de Chiclana. Así, se colocarán un total de 544 unidades del nuevo contenedor marrón, que se sumarán al resto de contenedores de recogida selectiva (azul, amarillo y verde) que se encuentran en servicio.

Se trata de un proceso que estará acompañado de una completa campaña informativa destinada a dar a conocer a los vecinos y vecinas de Chiclana las características y el sistema de funcionamiento de este nuevo contenedor, cuya implementación está recogida en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que recoge que los municipios deben implantar un sistema recogida separada para los biorresiduos de origen doméstico.

Roberto Palmero, vicepresidente de Chiclana Natural y delegado de Medio Ambiente, ha indicado que “hoy es un día muy importante para nuestra ciudad. Se puede decir que completamos la familia de contenedores de recogida selectiva de residuos con el inicio de la implantación de este contenedor marrón u orgánico, un contenedor en el que vamos a poder depositar restos de comida, restos orgánicos o papel de cocina manchado y que cumple una función muy importante, pues, si se utiliza de manera responsable, con todo lo que se deposite en él vamos a generar compost y biogás que después utilizaremos en nuestros servicios públicos, como es el caso del servicio de jardinería, con lo cual se reciclaría el cien por cien de lo que aquí se deposite, al igual que ocurre, por ejemplo, con el vidrio”.