CCOO y CSIF creen que la oferta de Cointer por la limpieza de Cádiz es "temeraria"

Ambos sindicatos aseguran que las bases del concurso dicen que la oferta que presente la empresa por el contrato de limpieza no puede ser superior al 20% y ésta sube el precio entre un 25 y un 27%

Los sindicatos CSIF y CCOO han arremetido contra la propuesta de Cointer en torno al nuevo contrato de limpieza de la ciudad. Aseguran ambos sindicatos en un comunicado conjunto que la propuesta es "inviable" ya que se encontraría en una situación en la que incumpliría las bases del pliego propuesto por el gobierno local: sostienen que supera entre el 25% y el 27%. Creen que no se puede explicar que "si con un contrato conun presupuesto superior en un más de un millón de euros la ciudad cuenta con menos personal y servicios con deficiencias en la calidad del mismo", argumentan, "con un presupuesto rebajado" creen que es "impensable no ya mantener el servicio sino además aumentar las jornadas de trabajo, el número de operarios y operarias y la calidad de dicho servicio".

Ambas centrales sindicales aseguran que no es justo el trato que reciben por parte del gobierno local y apostillan que han comunicado al consistorio "las quejas y preocupaciones" del personal así como las deficiencias que existen a su juicio. "No compartimos que por culpa de la dejadez de unos, los intereses de otros y el mutismo de los restantes, a esta empresa no solo se le haya ampliado cuatro años fuera de contrato, sino que además sea cobrando un más que cuestionable servicio a precio de oro", aseguran desde CCOO y CSIF.