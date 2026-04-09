El cantaor Alejandro Silva inaugura la programación de primavera en el Centro Flamenco de La Merced

La programación de primavera del Centro Municipal de Arte Flamenco de La Merced comenzará este sábado 11 de abril a las 20 horas con el cante de Alejandro Silva, que presentará su espectáculo ‘A mi manera’. A través de los cantes tradicionales que marcaron su infancia en Cádiz, el artista ofrece un recorrido emotivo por la esencia de este arte, homenajeando a figuras que han dejado huella, como su padre, Juan Silva Navarro, Juan Villar, Carmen de la Jara, entre tantos otros. Estará acompañado a la guitarra por Pablo Heredia, al piano por Diego Magallanes, a la percusión por Francisco Barragán “El Melli”, a los coros y palmas por Mª José Fernández y Lola Segundo, el violín de Emilio Martín y la flauta de Soleá Gatica.

Un espectáculo para todos los públicos que rinde tributo a las raíces más profundas del flamenco gaditano. A través de los cantes tradicionales que marcaron su infancia en Cádiz, el artista ofrece un recorrido emotivo por la esencia de este arte, homenajeando a figuras que han dejado huella, como su padre, Juan Silva Navarro, Juan Villar, Carmen de la Jara, entre tantos otros. ‘A mi Manera’ toma su nombre de la impronta personal con la que el intérprete revisita y resignifica cada palo, aportando una mirada propia sin perder la autenticidad del cante clásico.