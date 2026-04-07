En Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz defiende que la aplicación 'Ward' no supuso coste para las arcas municipales

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía señaló que la aplicación no cumplía la normativa vigente en materia de protección de datos personales, por lo que no se ha ejecutado el servicio

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Fachada del Ayuntamiento de Cádiz
Fachada del Ayuntamiento de Cádiz | Cedida

La Fundación Municipal de la Mujer ha informado de que la adquisición de la aplicación Ward, una iniciativa a la que se han sumado varios municipios, no ha supuesto coste alguno para el Ayuntamiento de Cádiz, ya que dicho servicio no se ha ejecutado debido a un informe técnico del Consejo de Transparencia y Protección de Datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que señalaba que la aplicación no cumplía la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Así el gobierno local responde a las críticas vertidas por la formación Adelante Izquierda Gaditana.

La concejala de Igualdad, Virginia Martín, ha señalado que desde la Fundación y el Ayuntamiento “estamos siempre abiertos a explorar herramientas innovadoras que amplíen la protección a las víctimas y refuercen la prevención de la violencia de género, pero debemos hacerlo siempre con el compromiso de garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de la legalidad”.

Por esa razón, la implantación de la aplicación se condiciona al cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y, en cuanto se efectuó requerimiento de oficio por parte del Consejo de Transparencia, el equipo técnico municipal decidió con total responsabilidad no ponerla en marcha, en función a dicho requerimiento del Consejo de Transparencia de Andalucía que indicaba que no se cumplían las garantías legales necesarias.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer