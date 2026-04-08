Cultura en Cádiz

La Orquesta Ciudad de Granada llega al Gran Teatro Falla con La Quinta de Schubert

El concierto se enmarca dentro del programa Andalucía Sinfónica

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

La Orquesta Ciudad de Granada en una foto de archivo
La Orquesta Ciudad de Granada en una foto de archivo | Ayuntamiento de Cádiz (Cedida)

El próximo sábado 11 de abril a las 20 horas en el Gran Teatro Falla y dentro del programa Andalucía Sinfónica tendrá lugar el concierto La Quinta de Schubert a cargo de la Orquesta Ciudad de Granada. Este programa está organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja y cuenta con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz.

En la primera parte del concierto, dirigido por Heinz Holliger, interpretarán Seis pequeñas piezas para piano, op 19 (orq. H. Holliger) y la Sinfonía de cámara número 1, op 9, ambas de Arnold Schoenberg (1874-1951). En la segunda parte interpretarán la Sinfonía núm. 5 en Si bemol mayor, D 485 de Franz Schubert (1797-1828).

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