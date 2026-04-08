Paula Fernández (UGT): "No se que nos pasa en Cádiz que nos cuesta tantísimo trabajo tener industria"

La responsable de UGT en Cádiz, Paula Fernández, ha reflexionado en Onda Cero sobre el conflicto actual abierto por los trabajadores de Dragados Offshore en la Bahía de Cádiz. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz ha explicado que el convenio cuenta con otros problemas como, que los hijos de los trabajadores no pueden participar y trabajar dentro de la empresa, según sus palabras, espera que la empresa recapacite y se siente con los sindicatos , porque si no a partir del 4 de mayo comenzaría la huelga indefinida, y no es el momento, más cuando se ha firmado un convenio donde se han implicado todas las partes y ha salido para adelante.

En otros asuntos, en relación a los datos del paro conocidos a principios de esta semana, Paula Fernandez, ha valorado muy positivamente que haya habido el empleo en la provincia de Cádiz en el mes de marzo, aunque vaya ligado al sector servicio, según sus palabras, el paro de Cádiz es estructural y el empleo femenino sigue estando a la cola. Fernández ha manifestado que las administraciones deben sentarse para que todos puedan hablar y llegar a la conclusión de que la provincia necesita industria tractora que traiga otro tipo de empresas. En relación a proyectos industriales que desde hace años están en el aire como los que se proyectaron en Puerto Real, en la zona de Aletas con Lógica, ha dicho que no entiende por qué cuesta tanto trabajo llevarlos a cabo y el poder tener industria en la provincia genernado así una gran cantidad de empleo