Cádiz pone en marcha una campaña de información y control para el buen uso de los patinetes eléctricos en la ciudad

El alcalde de la ciudad, Bruno García, acompañado del concejal delegado de Movilidad, José Manuel Verdulla, y de un representante de la Policía Local de Cádiz, ha presentado este jueves la nueva campaña de información y control de los patinetes eléctricos o Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en la ciudad.

El alcalde ha señalado que la presencia de patinetes eléctricos en las ciudades es una realidad desde hace ya algunos años. “Se trata de un vehículo, un medio de transporte más que representa una alternativa sostenible, eficiente y moderna para nuestra ciudad aunque desde el Ayuntamiento tenemos que velar para que su uso sea responsable y adecuado por parte de los ciudadanos”, ha afirmado. Bruno García ha recordado que la ciudad de Cádiz ya cuenta con una ordenanza sobre movilidad donde ya se incluían normas que cumplir por parte de los usuarios de los patinetes eléctricos. Entre ellas la prohibición de circular por zonas peatonales, con auriculares puestos, con acompañante, haciendo uso del móvil o con menos de 15 años, entre otras muchas. En caso de su incumplimiento, la Policía Local sanciona si se produce algún tipo de infracción.

Desde el Ayuntamiento Cádiz, a través de las delegaciones de Movilidad y de Seguridad Ciudadana, se han llevado a cabo en los últimos tres años campañas preventivas y de concienciación en institutos de la ciudad, llegando a más de 3.000 alumnos de secundaria de primero y segundo de la ESO con el objetivo de informar sobre la importancia de respetar la normativa. El alcalde ha añadido que ahora, desde enero de 2026, hay una nueva normativa a nivel nacional en la que se incluyen nuevas normas. Entre ellas destacan la obligatoriedad de matricular el patinete (registro en la DGT) y de contratar un seguro de responsabilidad civil. Por su debido cumplimiento, el Ayuntamiento pone ahora en marcha una nueva campaña informativa y de control que constará de dos fases.