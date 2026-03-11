Cádiz, epicentro este jueves y viernes del debate sobre Vivienda Social

La Casa de Iberoamérica será el escenario, los próximos 12 y 13 de marzo, de las Jornadas de Vivienda Social organizadas por el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la concejalía de Vivienda y Desarrollo Sostenible y la sociedad municipal PROCASA, junto al Grupo Social de AVS Gestores Públicos. Bajo el lema ‘La vivienda pública como pilar del Estado social: retos emergentes y respuestas innovadoras’, el encuentro reunirá en Cádiz a responsables institucionales, profesionales del ámbito de la vivienda, representantes de administraciones públicas, entidades sociales y expertos del ámbito europeo, estatal y autonómico para reflexionar y compartir experiencias sobre los principales desafíos que afronta hoy la vivienda pública.

Mas de seis mil personas están inscritas en registro municipal de demandantes para acceder a una vivienda en Cádiz , son ciudadanos de diferentes edades y con diferentes situaciones, así lo ha explicado la presidenta de Procasa, Ana San Juan, quien en una entrevista en “Más de Uno Bahía de Cádiz” ha defendido que, en materia de vivienda, desde el ayuntamiento han asegurado un presupuestos municipal de de 30 millones de euros de los que se van a ejecutar más de 200 viviendas. Ana San Juan también ha indicado que Procasa gestiona en Cádiz un parque municipal de alquiler público con más de tres mil viviendas si se cuenta con las que gestiona directamente la Junta de Andalucía. La presidenta de PROCASA ha insistido en que se necesitan más viviendas, debido al gran número de personas inscritas en el registro municipal de vivienda de la ciudad.