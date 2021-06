Cádiz cumple con "el padre de los tangos gaditanos"

LEER MÁS Cádiz e Iberoamérica, unidas por su Carnaval en su Congreso Internacional

El alcalde de Cádiz, José María González, ha presidido el homenaje que se le ha rendido a Antonio Rodríguez ‘El Tío de la Tiza’ con la colocación de una placa conmemorativa en su casa natal, en el número 7 de la calle Rosario Cepeda. Un acto enmarcado en el XXII Congreso Internacional del Carnaval y en el que también han estado presentes la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, el presidente de la Cátedra de Carnaval de la Universidad de Cádiz, Albero Ramos, miembros del Comité Científico del Congreso del Carnaval, y el biógrafo de El Tío de la Tiza, Javier Osuna, quien tras un arduo trabajo de investigación concluyó que el padre de los tangos gaditanos no nació en Conil, sino en la capital gaditana.

“Hoy es un día muy importante y bonito para mí, no sólo como alcalde, sino también como carnavalero porque cerramos un capítulo inconcluso de nuestra propia historia, la del Carnaval de Cádiz, con la aseveración de que Antonio Rodríguez no era de Conil, sino de Cádiz y nació aquí, en el número 7 de la calle Rosario Cepeda”, ha saludado el primer edil. Junto a la casa natal de ese primer gran pilar de la músicas y letras del Carnaval de Cádiz que fue Antonio Rodríguez, González ha señalado el triángulo simbólico que conforman esa finca junto con el futuro y próximo Museo del Carnaval y el local que en la calle Sacramento esquina con Columela ocupaba el bar La Lonja, donde el homenajeado se ganó el sobrenombre de ‘El Tío de la Tiza’. “Este enmarcado –ha resaltado- cada vez va cobrando más fuerza. Son Lugares especiales de nuestra ciudad que conforman parte no sólo de nuestra historia, sino también de nuestros registros, de nuestro lenguaje y de nuestro sentimiento más importante que es el Carnaval de Cádiz”.

Un acto de justicia

Por último, ha aplaudido que este “acto de reconocimiento y de justicia” se enmarque dentro del Congreso del Carnaval, y ha concluido su intervención “dando las gracias y mostrando mi satisfacción como alcalde y como carnavalero”. Acto seguido ha pedido al bisnieto de ‘El Tío la Tiza’, José Luis Martínez, que descubriera junto a él la lápida conmemorativa. En el acto también han intervenido Alberto Ramos, que ha apuntado que Cádiz es “la ciudad de tres cunas: cuna del Flamenco, cuna del Carnaval y cuna de una Constitución. Y esto es algo que hay que reivindicar, porque pocas ciudades en el mundo son cunas de constitución: Apatzigán, Filadelfia y Cádiz; Cádiz es cuna del Flamenco junto con otras ciudades como Triana y Jerez; y Cádiz es cuna de uno de los carnavales más importantes del mundo”.

Por su parte, Javier Osuna ha compartido numerosos retales de la biografía de Antonio Martínez, que nació en “una calle que tiene un precioso nombre de mujer. De las pocas calles, por desgracia, que tiene nombre de mujer en Cádiz que no sea el de una santa". El acto ha concluido con la interpretación, por parte del Sexteto de pulso y púa, de la polka de ‘Los lilas’, de 1903, y el emblemático tango del gaditano homenajeado Los duros antiguos, del coro ‘Los anticuarios’, de 1905. El sexteto ha estado formado por Nandi Migueles, Adela del Moral, Maribel de los Reyes, Auxi Gener, Julio Pardo y Fali Pastrana. Al homenaje han asistido también concejales de los grupos municipales del PP, PSOE y Ciudadanos, además del concejal no adscrito, Domingo Villero.