Cádiz aprueba el cambio de la avenida 'Juan Carlos I' a 'de la Sanidad Pública'

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado el cambio de nomenclatura de la Avenida de Juan Carlos I a 'de la Sanidad Pública. Lo ha hecho con el voto a favor del gobierno local y la abstención del PSOE de Cádiz. En contra han votado PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Domingo Villero. El gobierno local ha defendido esta propuesta y cree que “la huida del rey emérito de España a otro país pone de manifiesto, una vez más, la extrema fragilidad de la institución monárquica".

El Gobierno de Cádiz también ve necesario el reconocimiento al trabajo que han realizado y siguen desarrollando los profesionales sanitarios en esta crisis sanitaria provocada por la Covid-19: ·son razones más que suficientes para plantear este cambio de nomenclatura”. El Gobierno local ha explicado que cuenta con “el apoyo de muchos gaditanos y gaditanas”, recordando que se han recogido más de 4.000 firmas para este fin por lo que así se da cabida a esta demanda ciudadana.

Por su parte PP, Ciudadanos y el grupo No Adscrito ha defendido la labor de los sanitarios pero cree que hay otras necesidades "a las que el gobierno no presta atención". Los grupos políticos aseguran que el anterior Jefe del Estado no ha sido acusado ni investigado por los hechos, por lo que no tendría cabida esta petición.