Bruno García (alcalde de Cádiz): "Las obras del Pabellón Portillo comenzarán al final del verano"

En Más de Uno Bahia de Cádiz ha hablado del alcalde de Cádiz, Bruno García, ha hecho balance de estos dos años y medio al frente del gobierno municipal manifestando que la gestión en el ayuntamiento de Cádiz está “en un punto de progreso y donde ya el trabajo de estos años está permitiendo ir cerrando las heridas” como el proyecto de Valcárcel o el Portillo que comenzará a construirse a final del verano. En cuanto a las obras del cementerio, ya hay una primera fase que se está desarrollando en este momento y los muros se van a tirar en este 2026

Bruno García ha explicado que cuando llegaron el ayuntamiento hicieron un estudio y comprobaron que había que invertir, además del dinero que se invertía de manera ordinaria cada año, seis millones de euros y lo que han hecho es duplicar el presupuesto anual, algo que está permitiendo llegar a más barrios, y hacer cosas que son pequeñas, pero que son muy simbólicas.

En relación a la vivienda, ha insistido en que el presupuesto municipal, destina más de 30 millones de euros en esta materia, indicando que el equipo de gobierno anterior solo invirtió ocho millones. El objetivo inmediato, es construir 200 viviendas. El alcalde de la ciudad también ha incidido en que han blindado el suelo residencial limitando la vivienda turística.

En cuanto al futuro hospital de Cádiz, ha explicado que se ha llegado a un acuerdo, que ya se ha establecido la forma del convenio y la voluntad de las tres administraciones implicadas, Junta, Ayuntamiento y Gobierno de España, es rotunda. De la misma forma se ha referido a el pabellón Portillo y a la ciudad de la justicia, proyectos que pronto serán una realidad.

En otro orden de asuntos, ha dicho que por primera vez se va a tener un servicio de mantenimiento para los parques infantiles y ha hecho hincapié en que tienen el presupuesto mayor para asuntos sociales, y por ello han tomado una serie de medidas como sacar a concurso la licitación de ayuda a domicilio, o para las personas sin hogar, la rehabilitación del albergue municipal, Setenil y el nuevo edificio en la calle soledad.

Hoy lunes, ha recordado, que se pone en marcha un programa para atender a personas sin hogar, a través de una subvención directa con Cruz Roja española de 82.000 euros. Este programa contará con un enfermero y un técnico de emergencias sanitarias para todos los días del año. En relación al empleo, ha manifestado que se va a invertir en la formación que van a dar muchas oportunidades en la ciudad.