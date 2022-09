El Ayuntamiento de San Fernando pide a la Junta un convenio para regular el paso del tranvía

El Ayuntamiento de San Fernando insta a la Junta de Andalucía a que ambas partes pongan por escrito y firmen un acuerdo marco o convenio que suponga para la ciudad una autorización general que le permita planificar y programar sus eventos y celebraciones sin ningún tipo de cortapisas, contando con el tranvía con un elemento más de dinamización económica y de la actividad, y no un impedimento. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha expuesto la necesidad de contar con este documento que plasme de forma clara que "la ciudad de San Fernando es la que decide sobre los usos de su calle Real, porque la calle es de la ciudadanía y con esa libertad debemos planificar los eventos", después de las respuestas oficiales recibidas por el Consistorio isleño y algunas hermandades que expresaban la negativa a modificar horarios y recorridos del tranvía de la Bahía de Cádiz. En este sentido, la regidora ha puesto de relieve que "tras haber alertado se ha rectificado por parte de la Junta de Andalucía, pero eso no es suficiente ante un asunto de tanta envergadura y ante el que hay que evitar estar siempre a expensas de quien esté en cada momento o tenga que decidir. Por eso, desde el Ayuntamiento isleño queremos plasmar de forma clara una autorización general que nos dé garantías para celebrar procesiones, cabalgatas, conciertos y cualquier evento organizado desde la institución municipal o por parte de terceros".

"No hay cabida para improvisaciones o cambios de criterio, por eso es preciso que se plasme ese acuerdo marco general que nos permita tener todo cerrado, que evite trámites a cada paso, que suponga una autorización general en la que todos los eventos fundamentales y habituales estén ya planteados de antemano, y en el que incluso se regule cómo articular el procedimiento para todo aquello que pueda surgir extraordinario", ha apuntado la primera edil, que ha añadido que "San Fernando no puede estar a expensas de unos u otros para decidir su programación, y con este acuerdo se tendría la garantía de que es la ciudad la que decide qué ocurre en la calle Real". Cavada ha insistido en que tras haber alertado del problema ha habido una importante rectificación respecto a las comunicaciones que la asistencia técnica, con la que siempre se han tramitado estas cuestiones, había hecho llegar al propio Ayuntamiento y a varias hermandades que también tenían previstos actos. Pero en las actuales circunstancias, con la inminente puesta en marcha del tranvía, todos los aspectos deben estar preestablecidos para no generar confusión como ha ocurrido estos días. La alcaldesa ha destacado que "estamos convencidos de que la llegada del tranvía es positiva para San Fernando, lo valoramos como una herramienta fundamental para atraer a más visitantes a nuestra ciudad y a nuestras celebraciones, por los que ya somos una referencia en la Bahía. Pero queremos que eso no impida que sea la ciudad la que decida cómo organiza y desarrolla sus eventos".