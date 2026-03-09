El Ayuntamiento de Cádiz destina 250.000 euros a subvenciones para fortalecer el tejido asociativo y la participación ciudadana

La concejala de Participación Ciudadana, Loli Pavón, ha informado de que el Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para el ejercicio 2026 de la Delegación Municipal de Participación Ciudadana, con una dotación total de 250.000 euros destinada a apoyar la labor de las entidades sociales sin ánimo de lucro de la ciudad.

“Estas ayudas tienen como objetivo impulsar, fortalecer y apoyar el tejido asociativo de Cádiz, facilitando tanto el funcionamiento de las asociaciones como el desarrollo de iniciativas que fomenten la participación activa de la ciudadanía”, ha explicado.

Pavón ha indicado que “las asociaciones desempeñan un papel esencial en la vida de los barrios y en la construcción de una ciudad más participativa, solidaria y cohesionada”, por eso “desde el Ayuntamiento queremos seguir acompañando y respaldando ese trabajo que realizan día a día”.

La convocatoria se estructura en dos líneas de subvención. La Línea 1, dotada con 100.000 euros, está destinada al funcionamiento y mantenimiento de sedes de asociaciones. Cada entidad podrá optar a un máximo de 6.000 euros.

Por su parte, la Línea 2 cuenta con una partida de 150.000 euros para proyectos de participación ciudadana que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía gaditana desde ámbitos como el social, cultural, económico, humanitario o la igualdad de oportunidades. En ambas líneas se financia un porcentaje que se determina tras la valoración técnica de cada solicitud.

La edil de Participación Ciudadana ha destacado que “a través de estas ayudas se apoyan iniciativas que nacen directamente de la sociedad civil y que contribuyen a dinamizar la ciudad, generar espacios de encuentro y responder a necesidades reales de la ciudadanía”.