El Ayuntamiento aprueba la primera línea de subvenciones para autónomos y pymes

El Ayuntamiento de Rota ha aprobado la concesión del primer paquete de subvenciones convocadas para paliar la situación de las empresas de la localidad afectadas por la crisis que está generando la actual pandemia. A través de esta medida extraordinaria, el Consistorio va a repartir unos 100.000 euros entre las 125 empresas y autónomos locales que solicitaron esta ayuda cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases de esta convocatoria. Estas ayudas, que el Ayuntamiento abonará en los próximos días de manera que los beneficiarios cuenten cuanto antes con el dinero, corresponden a una convocatoria extraordinaria de 100.000€, procedentes del fondo de contingencia 2020, que el gobierno local puso en marcha durante los primeros meses de pandemia para colaborar con el tejido productivo local que se había visto más afectado por el confinamiento; y para lo que, cabe recordar, el Gobierno municipal tuvo que elaborar una modificación presupuestaria que fue aprobada por el pleno el pasado mes de mayo.

Tal y como recogían las bases de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, las empresas y autónomos solicitantes han podido pedir esta ayuda para gastos de arrendamiento del local del negocio; gastos que se realicen en medidas de seguridad provocados por la actual crisis, como la colocación de mamparas, guantes, mascarillas, EPIS, etc.; gastos de costes de Seguridad Social o de la mutualidad; gastos de costes de salario y seguros sociales del personal; gastos de servicio de energía eléctrica y servicios de telecomunicaciones; gastos por adquisición de existencias; y gastos de gestoría. La convocatoria recibió un total de 199 solicitudes, de las cuales se han concedido subvenciones a 125 empresas que pidieron en forma y plazo estas ayudas cumpliendo con todos los requisitos. Las ayudas rondan una media de 1.000 euros por solicitante, si bien hay muchas empresas y autónomos que han alcanzado la cantidad máxima subvencionable prevista de 1.500 €. Con todo, la cantidad total concedida en esta convocatoria ha sido de 99.989,06 euros de los 100.000 euros previstos, por lo que ninguna de las empresas que cumplían los requisitos se ha quedado fuera de esta convocatoria.

De las restantes solicitudes, 49 se han desistido o no han presentado toda la documentación necesaria; mientras que 25 han sido desestimadas, bien por haberse presentado de forma extemporánea, por no estar al corriente con la hacienda local o estatal, por superar el límite de ingresos establecido en la convocatoria o por no haber disminuido la facturación según los requisitos indicados. La cuantía concedida para cada solicitante ha oscilado en base a los aspectos que ha presentado cada empresa y autónomo, a los que se ha aplicado una puntuación en función de su base imponible o capacidad. Técnicos de Fomento han llegado a cabo la baremación, y han ido adelantando con los distintos interesados el trabajo de justificación posterior de las subvenciones. El Gobierno local tienen prevista una segunda convocatoria por valor de 50.000€ más, que se publicará a lo largo del primer trimestre, y con la que se espera llegar a un mayor número de autónomos y empresas locales que se hayan visto afectadas por el COVID durante estos meses, que no solo les ha generado enormes pérdidas que abarcan desde una gran caída en el volumen de negocio hasta el cierre total que supuso el confinamiento, o los gastos en elementos y medidas de protección ante el Covid, sin contar los costes fijos del mantenimiento de la actividad, local, etc.