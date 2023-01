Las ayudas extraordinarias para el aumento del precio de la luz se ponen en marcha el próximo lunes

El Equipo de Gobierno ha anunciado que el próximo lunes, 16 de enero, se pondrá en marcha la línea extraordinaria de ayudas impulsada por el Ayuntamiento de Cádiz para apoyar a las familias con rentas medias ante la subida del precio de la energía y el consiguiente encarecimiento de la factura de la luz. El concejal de Hacienda y presidente de Eléctrica de Cádiz, José Ramón Páez, y la concejala de Asuntos Sociales, Helena Fernández, han recordado en rueda de prensa que esta es una de las medidas que, ante la crisis energética global y su impacto en los bolsillos de la gente, el Ayuntamiento gaditano ha puesto en marcha con 2,5 millones de euros para ayudar a las familias, autónomos y pequeños empresarios de la ciudad a amortiguar el golpe que supone afrontar el pago de las facturas energéticas en el contexto actual. Al respecto, Páez ha recordado que el de Cádiz es “el primer y único ayuntamiento en España que ha hecho este esfuerzo y ha puesto dinero encima de la mesa para ayudar a sus vecinos y vecinas en una situación tan compleja como la que estamos viviendo a escala global”.

Tal y como han explicado, esta línea extraordinaria de ayudas, dotada con un millón de euros, se dirige a familias con rentas medias que no son usuarias de los servicios sociales comunitarios. Su objetivo principal es prevenir la pérdida del suministro básico de la luz y evitar que las familias no puedan cubrir otras necesidades básicas por el encarecimiento de la factura. La concejala Helena Fernández ha detallado que esta prestación consistirá en el pago de una o varias facturas abonadas por el suministro eléctrico correspondiente a consumos entre agosto y diciembre de 2022, ya sean clientes de Eléctrica de Cádiz o de cualquier otra compañía. Según ha apuntado, las ayudas podrían tener continuidad en 2023 si existe presupuesto y, en todo caso, conforme a la valoración técnica. En cuanto a los requisitos para acceder a la prestación, figuran residir y estar empadronado en Cádiz con una antigüedad de al menos un año, si bien se contemplan posibles excepciones, sujetas a valoración técnica,, entre las que figura el caso de gaditanos que tuvieran que dejar la ciudad por motivos laborales y hayan vuelto por pérdida de trabajo, así como casos de deshaucio, enfermedad grave, desprotección de menores o violencia de género.

La ayuda debe ser para el suministro de la vivienda habitual, siendo también requisito no tener más de una vivienda en propiedad, no ser beneficiario de otras prestaciones de otras administraciones públicas o recursos que cubran totalmente la necesidad para la prestación, facilitar la documentación requerida para dictaminar la situación familiar y justificar en tiempo y forma la o las facturas abonadas. En lo económico, la ayuda se dirige a unidades familiares cuya renta per cápita se sitúe entre el 60 y el 80 por ciento del IPREM anual. El documento para solicitar esta ayuda se encuentra disponible en la página web del Ayuntamiento (https://institucional.cadiz.es/area/Solicitudes-AA.SS./908) y en los diferentes centros de Servicios Sociales. Para tramitar las solicitudes será necesario pedir cita previa en el teléfono 638074478 de lunes a jueves en horario de 9.00 a 12.00 horas y, una vez concertada, acudir a la oficina habilitada al efecto en el Estadio Nuevo Mirandilla (Oficina 33, en la cuarta planta), donde se tramitarán con atención personal, también de lunes a jueves hasta las 13.30 horas, por parte de dos trabajadoras sociales contratadas para este fin. Como han indicado, el mecanismo articulado contempla que cuando se observe en las facturas presentadas características de alto consumo corregible se orientará a las personas solicitantes sobre diferentes formas de ahorro en la factura en cuanto a potencia y consumo. En caso de determinarse que la subida de la factura ha sido por un consumo excesivo, se recomendará derivación a los talleres de ahorro energético para optimizar próximas facturas. Sobre los talleres de ahorro energético, que están incluidos en el paquete de medidas impulsado por el Ayuntamiento y que están abiertos a toda la ciudadanía, han anunciado que comenzarán el próximo 24 de enero, pudiendo inscribirse las personas interesadas en asistir a través del correo electrónico info.transicion@cadiz.es.