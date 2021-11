El avance del nuevo PGOU de El Puerto estará en licitación antes de 2022. Lo ha anunciado en Más de Uno Bahía de Cádiz el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, que considera indispensable que este avance vaya ligado a la aprobación en el Parlamento de Andalucía del nuevo plan Lista del Gobierno Andaluz. Beardo ha espetado al PSOE y a VOX en la cámara andaluza voten a favor de este plan, necesario para este documento y el documento que prepara Chiclana para regularizar el Plan General de Ordenación Urbana. El regidor portuense ha explicado que ya tienen los documentos listos de los pliegos de la contratación y espera solo la luz verde para comenzar la tramitación burocrática.

En Más de Uno Bahía de Cádiz el regidor portuense ha reclamado más flexibilidad al Gobierno de España a la hora de generar nuevos expedientes y del propio funcionamiento. Y es que, denuncia Beardo, que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María sufre una falta de personal que le impide actuar de forma diligente: "de más de 600 empleados ahora hay 476 empleados municipales", asegura Beardo que achaca al Plan de Ajuste impuesto sobre el municipio que impide contratar nuevo personal. Aun así "se han conseguido hitos", celebra Germán Beardo, como la aprobación del Plan Especial del Centro Histórico de El Puerto o la reciente licitación del contrato de mantenimiento urbano de la ciudad.

"La oposición no tiene otra cosa que hacer que maquinar contra el Gobierno local"

El ambiente político en El Puerto de Santa María está enrarecido con la convocatoria por parte de colectivos sociales de una manifestación para el día 20 de noviembre en contra de la gestión municipal, además de un tono elevado por parte de Gobierno y oposición sobre el debate diario en el Pleno municipal y en la escena local. El regidor portuense ha criticado que la oposición local "solo trabaja para fastidiar al Gobierno de El Puerto" y cree que "no tienen suficiencia para encarar una mayoría para gobernar". Cree Beardo que el Gobierno que lidera en coalición con Ciudadanos "tiene la mayoría social a su favor", cosa que "la oposición no tiene": "hay un portavoz que aparece y desaparece, Adelante está fragmentado, y el PSOE no tiene líder", asegura Beardo.