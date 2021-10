David de la Encina pone noviembre como límite para decidir sobre una moción de censura a Beardo

LEER MÁS La oposición de El Puerto quiere reprobar a Germán Beardo por su gestión

El PSOE está dispuesto "a mover todos los resortes sociales" para forzar al Gobierno de El Puerto de Santa María a cambiar sus políticas. En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, el secretario de organización del PSOE portuense, David de la Encina, ha reiterado la exigencia de aprobar de forma urgente los presupuestos municipales y a convocar el debate del estado de la ciudad para debatir de forma extraordinaria la situación "caótica" que sufren, asegura De la Encina, colectivos sociales y vecinales que ya han convocado una manifestación reclamando al Gobierno local que gire sus políticas locales.

Entre las opciones que baraja el líder socialista y ex alcalde portuense no descarta una posible moción de censura aún sin contar con los apoyos de Ciudadanos, indispensables para que prosperase esa posible operación. De la Encina cree necesario hablar con Ciudadanos y pone el foco en los concejales de la formación naranja, Lola Campos y Curro Martínez: "Tendrán que aclarar donde quieren estar en un futuro y lo que quieren hacer en los próximos dos años de legislatura". David de la Encina ha sido especialmente crítico con el portavoz naranja que en mayo amenazó al Partido Popular con "tomar medidas" si en junio de 2021 no estaban en vigor los presupuestos de El Puerto de Santa María. "Vamos camino de noviembre y El Puerto sigue sin presupuestos", ha recriminado el regidor portuense que ha recordado que los presupuestos vigentes fueron aprobados por el gobierno PSOE-IU aprobó en 2018 y que fueron apoyados por los populares. "Vinieron dando lecciones, anunciaron que tenían presupuestos y era una flagrante mentira", recriminó el concejal portuense.

Un debate extraordinario sobre la ciudad, sobre la mesa

Los socialistas portuenses tampoco descartan repetir una moción de reprobación o demandar un debate del estado de la ciudad como termómetro del descontento ciudadano, asegura el líder socialista. David de la Encina ha recriminado al Gobierno de El Puerto no haber convocado el debate del estado de la ciudad, algo que según el artículo 108 del Reglamento Orgánico Municipal está obligado a hacer "preferentemente" en el mes de junio de cada año. "Lo hemos recordado pero ahora lo vamos a exigir", asegura el socialista que hará valer el peso del PSOE en el pleno de El Puerto de Santa María para forzar al gobierno local a debatir "para no hablar de moción de censura".