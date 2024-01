Amenaza de huelga indefinida de limpieza que comenzaría durante el Carnaval de Cádiz

El Comité de huelga de la empresa que presta el servicio de limpieza y recogida de residuos de Cádiz ha anunciado su intención de convocar una huelga indefinida a partir del 10 de febrero. Así lo ha decidido el 85% de la plantilla que ha votado esta decisión y que amenaza con poner en jaque la fiesta callejera del Carnaval de Cádiz, cuando la ciudad multiplica su población por las fiestas que se celebran en plena calle.

Los trabajadores aducen que el Ayuntamiento de Cádiz no les recibe y que la empresa concesionaria "no se ha querido sentar a negociar" la fecha del pago del restante 2% pendiente de liquidar en la subida del último Convenio Colectivo, el abono "bajo su criterio" de los atrasos de dos años recogidas en las cláusulas adicionales del convenio colectivo, la bolsa de estudios para el personal eventual, la congelación de las antigüedades al personal fijo de jornada completa, cumplir con la movilidad funcional, la entrega de la completa uniformidad laboral y "otras reivindicaciones no cumplidas que marca nuestro convenio colectivo a la cual la Empresa le hace caso omiso".

Denuncian que el Ayuntamiento de Cádiz "les da la espalda"

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, los trabajadores han asegurado que han pedido reunirse al Ayuntamiento de Cádiz para plantearle "sus justas reivindicaciones" pero denuncian que han recibido "la callada por respuesta". Denuncian que "este estancamiento está empeorando la vida de nuestras familias, haciendo que perdamos poder adquisitivo, en un contexto en el que el coste de la vida no deja de subir y la situación se hace cada vez más insostenible", además de recordar que el pliego de limpieza prometía nueva maquinaria pesada para la limpieza que "todavía no ha llegado".