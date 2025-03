La alcaldesa de Sanlúcar presenta su nuevo gobierno tras la salida del PSOE: "Victor Mora no acabó de asumir que ya no era alcalde"

El gobierno de Sanlúcar de Barrameda afronta una nueva etapa tras la salida del gobierno local del PSOE por la negativa de la alcaldesa de solicitar los fondos del Plan de Acción Integral (PAI) subvencionado por fondos europeos que conllevaría una cofinanciación municipal del 20%. Más de dos millones de euros que según la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, no pueden asumir con garantías debido a la situación de la economía municipal que "no permitiría asumir con garantías" este compromiso.

La delicada, a juicio de Álvarez, situación de las arcas municipales, es el punto de fricción de un pacto de gobierno que siempre ha estado en tensión pública. Los socialistas pusieron sobre la mesa un ultimátum en el mes de febrero donde instaban a la petición de estos fondos que supondrían "tan solo el coste de 36.000€ en el presente ejercicio y 1,3 millones durante los próximos cinco años".

Algo que no comparte la alcaldesa de Sanlúcar que ha explicado que el gobierno local debe hacer frente además de 2,67 millones de euros para finalizar las obras de la EDUSI anterior que, en caso de no terminarse, supondría la devolución de más de 4 millones de euros de fondos, una "gran carga" de deuda a largo plazo asumida por la anterior administración local.

La falta de culminación de los proyectos EDUSI y sus compromisos económicos adheridos, la clave de la imposibilidad de solicitar la nueva PAI según el gobierno

Así, el gobierno local de Sanlúcar afronta la segunda mitad del mandato en minoría de siete concejales. En la mañana del 6 de marzo, la alcaldesa ha presentado la nueva composición del gobierno local comenzando la rueda de prensa con un agradecimiento expreso a los concejales que han abandonado, no sin criticar que le hubiera gustado "que el rendimiento hubiera sido mayor y mejor”. Álvarez ha lamentado que desde el primer momento "se ha intentado cohesionar el equipo" pero ha recriminado a Víctor Mora, anterior primer teniente de alcaldesa, que no acabara de asumir que "ya no era alcalde" además de lamentar "falta de ilusión de parte del PSOE".

No hemos expulsado a nadie

La regidora sanluqueña ha reiterado que su equipo tiene trabajo por delante como "la limpieza de la ciudad, el adecentamiento de las vías públicas, la mejora de los jardines y demás zonas verdes y una nueva oferta de empleo público".

El nuevo equipo de Gobierno se estructura en cinco grandes áreas:

El Área de Presidencia, a cuyo frente estará la propia alcaldesa, incluye Patrimonio, Régimen Interior, Recursos Humanos, Agricultura y Pesca, Fondos Económicos, Turismo y Promoción de la Ciudad

El Área de Hacienda e Infraestructuras, cuya responsable será el primer teniente de alcaldesa, David González, incluye Hacienda, la Oficina de Gestión y Seguimiento del Presupuesto, Fomento, Formación y Empleo, Comercio, Mercados, Contratación, Nuevas Tecnologías, Transparencia, Rentas, Participación Ciudadana, Protección de Datos, Infraestructuras, Deportes, el Patronato Municipal de Deportes y las empresas municipales Eressan y Emulisan. Dentro de esta área, David Cáceres estará al frente de la Delegación de Infraestructuras y Elena Ramírez, de las delegaciones de Fomento, Formación y Empleo, Comercio y Mercados

Dentro de esta área, David Cáceres estará al frente de la Delegación de Infraestructuras y Elena Ramírez, de las delegaciones de Fomento, Formación y Empleo, Comercio y Mercados El Área de Servicios Sociales y Vivienda, que dirigirá Nuria Prado como segunda teniente de alcaldesa, contiene Servicios Sociales, Discapacidad, Igualdad, Vivienda, la Oficina de Vivienda Digna y la empresa municipal Emuremasa. Dentro de esta área, Elena Ramírez será la delegada de Igualdad.

El Área de Cultura, Fiestas, Juventud y Seguridad Ciudadana, que tendrá al frente al tercer teniente de alcaldesa, Narciso Vital, incluye las competencias de Cultura, Flamenco, Fiestas, Memoria Histórica, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad.

El Área de Medio Ambiente, Urbanismo y Bienestar Animal, que dirigirá la cuarta teniente de alcaldesa, Carmen Pozo, incluye Bienestar Animal, Salud y Consumo, Medio Ambiente, Urbanismo, la Delegación Especial de La Jara, Educación, la Gerencia Municipal de Urbanismo y la empresa municipal Elicodesa.

David Cáceres será el delegado especial de Bonanza-La Algaida.

La regidora sanluqueña ha pedido a los grupos políticos del pleno municipal que faciliten el trabajo del gobierno local. "Quedan más de dos años para las elecciones municipales y ya habrá tiempo para la disputa electoral", ha apostillado Carmen Álvarez.