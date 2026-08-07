servicio público

Electricidad de Puerto Real informa de cortes el próximo 12 de agosto

Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en nuestras instalaciones, para el día 12 de agosto de 2026 desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).

Onda Cero Cádiz