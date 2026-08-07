Electricidad de Puerto Real informa de cortes el próximo 12 de agosto
Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en nuestras instalaciones, para el día 12 de agosto de 2026 desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).
Onda Cero Cádiz
Cádiz |
Los suministros afectados serán CT LA CALERA (Nº 23061) – TRF2_CIR.BT