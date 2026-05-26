La UCA reúne a especialistas internacionales en actividad física, nutrición y salud en el congreso ISBNPA 2026

La Universidad de Cádiz acogerá del 27 al 30 de mayo la celebración del 25th Annual Meeting de la International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA), uno de los principales encuentros científicos internacionales centrados en el estudio de la actividad física, la nutrición, los estilos de vida saludables y su impacto en la salud y el bienestar. El congreso se desarrollará en el Palacio de Congresos de Cádiz y reunirá a investigadores, profesionales, responsables institucionales y especialistas procedentes de distintos países.

La celebración de esta edición adquiere una relevancia especial al ser la primera vez que el congreso ISBNPA se organiza en España, un hecho que supone un reconocimiento a la trayectoria investigadora desarrollada desde la Universidad de Cádiz en el ámbito de la actividad física y la salud, así como a la capacidad de la ciudad para acoger encuentros científicos de proyección internacional. La candidatura gaditana fue presentada en 2023 por el Grupo de Investigación Galeno de la UCA y resultó seleccionada en un proceso competitivo internacional.

Está previsto que el encuentro reúna a alrededor de 1.500 participantes entre investigadores, profesionales de la salud, especialistas en actividad física y nutrición y representantes de distintas instituciones y entidades científicas. Durante cuatro días, Cádiz se convertirá en un espacio de intercambio de conocimiento y debate sobre algunos de los principales desafíos actuales relacionados con la salud, los hábitos de vida y el bienestar de la población.

La programación científica incluirá conferencias plenarias impartidas por investigadores de referencia internacional, simposios, comunicaciones orales, talleres especializados y sesiones de póster, favoreciendo el intercambio de experiencias y la generación de nuevas redes de colaboración entre investigadores y profesionales de distintos ámbitos. Además, el programa se orienta a abordar cuestiones vinculadas a la mejora de la salud humana y planetaria, la promoción de hábitos saludables y el desarrollo de estrategias innovadoras basadas en la evidencia científica.