Los trabajadores de Comes 'endurecerán' sus protestas en mayo y junio

Los trabajadores de Transportes Generales Comes ha decidido sustituir los paros parciales que comenzarían hoy viernes por paros completos de 24 horas todos los lunes y viernes de mayo y junio, con una huelga indefinida a partir del 22 de junio si no se llega a un acuerdo con la empresa en la firma un nuevo convenio colectivo.

El cambio es debido a que la Junta de Andalucía fijó unos servicios mínimos del 50% para las huelgas parciales convocadas y comité considera que ese porcentaje, aplicado a las franjas de mayor afluencia equivale al servicio normal y la protesta no tendría el efecto deseado,