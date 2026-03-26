Laura Gallego repite en Cádiz tras el éxito de 'La última folclórica' en el Teatro Falla

La cantante gaditana Laura Gallego repite este sábado en el Palacio de Congresos con su espectáculo 'La última folclórica' tras llenar en el Gran Teatro Falla este miércoles. ‘La última folclórica’ muestra un viaje por la historia de la copla y su evolución, desde sus raíces más puras hasta su adaptación a los nuevos tiempos. Con este espectáculo, Laura Gallego rinde homenaje al legado de las grandes figuras del género al tiempo que abre un camino para las nuevas generaciones manteniendo viva la llama de la copla en el siglo XXI.

En este montaje, Laura Gallego da un paso decisivo en su trayectoria reivindicando la copla como un género vivo, capaz de dialogar con el presente sin renunciar a su memoria. Producida por Green Cow Music, la gira seguirá durante 2026 y 2027 consolidando el regreso del género a los grandes teatros con un lenguaje escénico actual, libre y audaz.