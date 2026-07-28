J Kbello reivindica la música gaditana más allá del flamenco y el Carnaval: "Aquí hay mucho talento"

El artista gaditano J Kbello ha regresado a su tierra después de participar en la decimotercera edición de Tu cara me suena, cuya final reunió a más de 1,4 millones de espectadores. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, el cantante ha repasado su trayectoria, las actuaciones que marcaron su paso por el programa y las dificultades de desarrollar desde la provincia una carrera musical alejada del flamenco, la rumba o el Carnaval.

El intérprete ha reconocido que todavía está “aterrizando” después de la experiencia televisiva y se ha mostrado especialmente orgulloso de haber representado a Cádiz. Durante la edición compartió escenario con María Parrado y Jesulín de Ubrique, un grupo al que dentro del programa bautizaron como el “team Cádiz”.

Del baile a los concursos musicales

El cantante comenzó en el mundo artístico como bailarín y descubrió su faceta vocal durante su participación en varios musicales benéficos. Según ha relatado, uno de los actores principales no conseguía entonar correctamente y él terminó cantando sus partes desde un segundo plano.

A partir de ese momento comenzó a desarrollar su voz y a buscar oportunidades en la industria musical. Su primera gran experiencia televisiva llegó con Cover Night, concurso en el que terminó en segunda posición pese a acudir al casting sin grandes expectativas. Posteriormente pasó por la preselección del Benidorm Fest, diferentes formatos televisivos y varias colaboraciones musicales antes de incorporarse al reparto de Tu cara me suena.

“En Cádiz hay muchísimo talento”

Durante la entrevista, el artista ha reivindicado la capacidad creativa existente en la provincia, aunque considera que faltan oportunidades para quienes desarrollan estilos diferentes a los tradicionalmente asociados con Cádiz. “En Cádiz hay muchísimo talento, pero no hay muchas oportunidades”, ha afirmado. A su juicio, resulta especialmente complicado abrirse camino desde la ciudad cuando el proyecto musical no está relacionado con el flamenco, la rumba o el Carnaval.

El cantante ha explicado que muchos artistas gaditanos terminan buscando fuera las plataformas, los productores y los escenarios necesarios para profesionalizar sus carreras. No obstante, ha dejado claro que quiere continuar viviendo en Cádiz y que no contempla mudarse de forma permanente a Madrid. El intérprete asegura que lleva Cádiz “por bandera”, está comprando una vivienda en la provincia y quiere seguir desarrollando desde aquí sus próximos proyectos musicales.

Su deseo de ofrecer un concierto en Cádiz

El artista ha confesado que una de sus principales ilusiones es actuar en su ciudad. Aunque ha participado en numerosos programas y proyectos nacionales, lamenta no haber tenido todavía suficientes oportunidades para presentar su espectáculo ante el público gaditano.

“¿Quién va a estar más orgulloso de cantar aquí que yo?”, ha preguntado durante la entrevista. El cantante considera que la programación cultural de Cádiz también debe abrirse a propuestas musicales contemporáneas y a géneros que van más allá de la identidad tradicional de la ciudad. El intérprete ha asegurado que estaría encantado de actuar en espacios como la plaza de San Antonio y ha defendido que sus conciertos están pensados para ofrecer un espectáculo completo sobre el escenario.

Las actuaciones que más disfrutó en ‘Tu cara me suena’

La imitación de Lady Gaga fue una de las actuaciones más exigentes de su paso por el programa. El cantante tuvo que afrontar una canción especialmente alta mientras desarrollaba una coreografía compleja, con movimientos, acrobacias y el uso de diferentes elementos escénicos. Aunque reconoce que disfrutó mucho con esta interpretación, ha destacado especialmente su transformación en Locomía, que obtuvo una gran repercusión en redes sociales, y el espectáculo inspirado en Bruno Mars y Beyoncé que realizó junto a Nia.

Entre sus actuaciones favoritas también se encuentran las imitaciones de Aerosmith y Slimane. Esta última, realizada durante la semifinal, fue especialmente importante para el artista por su carácter íntimo y por tratarse de una balada francesa de estilo eurovisivo. El cantante ha explicado que su método no consistía únicamente en copiar los gestos o la voz de cada personaje. Antes de cada actuación estudiaba sus influencias, su forma de moverse y el origen de su registro vocal para comprender mejor cómo construir la imitación.

María Parrado y el ‘team Cádiz’

El artista también ha hablado de su relación con María Parrado, con quien mantenía una amistad anterior al programa. La cantante chiclanera participó en la composición de ‘VIP’, uno de los temas vinculados a su etapa en el Benidorm Fest. Ambos habían imaginado en numerosas ocasiones la posibilidad de coincidir en Tu cara me suena y terminar ocupando las primeras posiciones. Para el intérprete, que ganara uno u otro habría tenido el mismo significado, porque el reconocimiento se quedaba en Cádiz. “Hubiera ganado yo o hubiera ganado ella, para mí habría sido la misma felicidad”, ha señalado.

El apoyo de su pareja y su familia

El cantante ha destacado el papel de su pareja durante toda la experiencia televisiva. Era ella quien presenciaba los ensayos en casa, soportaba los nervios previos a las actuaciones y lo ayudaba a preparar los números más complejos. El artista ha recordado con humor cómo ensayaba la actuación de Lady Gaga utilizando un palo de recogedor y una botella de agua mientras su pareja lo grababa y observaba sus movimientos.

También ha hablado de su hijo, que comparte con él la afición por grupos como Imagine Dragons o Slipknot. Precisamente, una de las imitaciones que se quedó con ganas de hacer fue la de una banda de metal, además de Michael Jackson o alguna canción relacionada con el mundo del anime.

Las colaboraciones soñadas

Entre los artistas internacionales con los que le gustaría colaborar ha mencionado a The Weeknd, Bruno Mars y Dua Lipa. Dentro del panorama español ha destacado a Lia Kali, Abraham Mateo y Blas Cantó. El cantante ha explicado que Blas Cantó y su pareja fueron fundamentales para que no abandonara la música después de atravesar una mala experiencia con una antigua discográfica. Tras aquel momento de dificultad, ambos le ofrecieron colaborar como compositor y le animaron a tener paciencia. Poco después recibió la llamada del Benidorm Fest, un punto de inflexión desde el que comenzó a dedicarse profesionalmente a la música.

‘Anemoia’, el próximo EP del artista gaditano

El intérprete ha anunciado que próximamente publicará un EP titulado Anemoia. Aunque todavía no ha concretado la fecha de lanzamiento, ha adelantado que llegará después del verano y que estará inspirado en su situación sentimental durante 2025. El cantante también trabaja en nuevos proyectos que todavía no puede revelar y ha asegurado que se avecinan anuncios importantes en su carrera. “Para mí, el escenario es un templo”, ha afirmado al reivindicar su faceta como artista de directo.

Antes de finalizar la entrevista, ha enviado un mensaje a los jóvenes gaditanos que quieren dedicarse a la música. Les ha recomendado que no centren todo su futuro en conseguir un contrato con una gran discográfica y que aprovechen las posibilidades que ofrecen las redes sociales y los sellos independientes. También ha pedido más colaboración entre los propios músicos de Cádiz. A su juicio, la escena local debería funcionar como una comunidad en la que los artistas se apoyen entre sí, siguiendo el ejemplo de otros territorios. “Que hagan la música que sienten, que persigan sus sueños y que el plan A se mantenga ahí”, ha concluido.