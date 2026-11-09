Las Hazas de Suerte de Vejer: siete siglos de historia y una tradición única en el mundo que sigue viva

Hay lugares donde la historia se conserva en los libros y otros donde continúa escribiéndose cada día. En Vejer de la Frontera, la historia también se cultiva. Las Hazas de Suerte constituyen uno de los patrimonios históricos, jurídicos y culturales más singulares de Andalucía: un sistema de aprovechamiento de tierras comunales que hunde sus raíces en la Edad Media y que, siete siglos después, sigue formando parte de la identidad de los vejeriegos. Un legado que ha pasado de generación en generación y que tiene en la figura de Juan Relinque, defensor histórico de estos derechos colectivos, a uno de sus grandes protagonistas.

El funcionamiento de las Hazas de Suerte es tan extraordinario como su historia. Un total de 232 parcelas agrícolas pertenecen al común de los vecinos de Vejer, mientras que su explotación corresponde a agricultores y ganaderos conocidos como asentados. Las rentas que generan estas tierras se distribuyen mediante un sorteo entre los vecinos que cumplen los requisitos del padrón, siguiendo un procedimiento que se celebra cada cuatro años y que conserva la esencia de una tradición centenaria. El alcalde de Vejer, Antonio González, ha explicado en Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez, que se trata de bienes de dominio público, inalienables, inembargables e imprescriptibles. Un patrimonio que representa una peculiar manera de entender la propiedad colectiva y el vínculo de los ciudadanos con su tierra.

Rutas, conferencias y el sorteo infantil de Hazas

Este año, Vejer celebra del 9 al 15 de noviembre su Semana Cultural de las Hazas de Suerte, una cita que adquiere especial significado al coincidir con el 150 aniversario de la concesión del título de ciudad por el rey Alfonso XII en 1876. La programación contempla jornadas de puertas abiertas en los museos, exposiciones, conferencias y recorridos por el patrimonio histórico de la localidad. Entre las actividades destaca la ruta guiada del sábado, dedicada a descubrir las leyendas y rincones de Vejer, así como el sorteo infantil del domingo 15 de noviembre, una recreación simbólica que permite acercar esta singular herencia a las nuevas generaciones. Una semana para descubrir que la cultura no solo está en los monumentos, sino también en las costumbres y derechos que una comunidad ha sabido preservar.

Las Hazas de Suerte son mucho más que tierras de cultivo. Son memoria, convivencia, identidad y una particular forma de justicia colectiva que ha resistido al paso del tiempo. El Ayuntamiento de Vejer trabaja para conseguir su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, una aspiración que busca proyectar internacionalmente este legado. Como ha destacado Antonio González en Onda Cero Cádiz, conservar esta tradición significa también transmitir a los más pequeños una parte esencial de su historia. Porque, mientras el mundo cambia, Vejer continúa defendiendo una herencia que pertenece a todos sus vecinos. Y eso, después de siete siglos, es mucho más que una cuestión de suerte.