Un programa de atención a usuarios de residencias de mayores evitará traslados innecesarios a servicios de urgencias y hospitales.

El Distrito Sanitario Poniente pone en valor la labor de la enfermera gestora de casos en residencias de mayores

Responsables institucionales destacan la coordinación sanitaria y el refuerzo asistencial en centros sociosanitarios del Poniente

El delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Juan de la Cruz Belmonte, junto al equipo directivo del Distrito Sanitario Poniente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, han visitado la Residencia de Mayores Virgen del Rosario para poner en valor el trabajo que desarrolla la figura de la enfermera gestora de casos en centros residenciales.

Durante la visita, Juan de la Cruz Belmonte ha subrayado que “la implantación del modelo de atención sanitaria en residencias está permitiendo ofrecer una asistencia más cercana, coordinada y adaptada a las necesidades de las personas mayores, reforzando la calidad de los cuidados y la seguridad de los residentes”. El delegado territorial ha destacado además que “la figura de la enfermera gestora de casos ha demostrado ser esencial como nexo entre las residencias y el sistema sanitario público, mejorando la continuidad asistencial y evitando desplazamientos innecesarios”.

Los responsables institucionales han remarcado la importancia de este modelo organizativo para afrontar los retos derivados del envejecimiento poblacional, la alta complejidad clínica y la dependencia de las personas residentes. Este sistema consolida el refuerzo de la atención sanitaria en los centros sociosanitarios y garantiza la sostenibilidad de las medidas implantadas durante la pandemia, permitiendo dar respuesta a incrementos estacionales de enfermedades infecciosas o respiratorias.

El Distrito Sanitario Poniente cuenta actualmente con dos enfermeros gestores de casos de residencias, que desarrollan sus funciones dentro del Modelo de Residencias desde principios de 2022, tras comenzar a trabajar en esta línea durante la pandemia de la COVID-19, etapa en la que su figura resultó clave. Su labor actúa como nexo entre los centros sociosanitarios, la Atención Primaria y la Atención Especializada, mejorando la coordinación asistencial y la continuidad de cuidados.

Además, el distrito dispone de un médico de residencias integrado en el equipo y de Equipos Referentes de Residencias (ERR) en cada municipio con centro residencial. Estos equipos, formados por un médico de familia y un profesional de enfermería, garantizan la atención sanitaria directa en las residencias. En total, existen 14 equipos referentes para siete residencias, con una ratio aproximada de entre 100 y 120 residentes por equipo.

El Distrito Poniente atiende actualmente a 784 residentes —204 hombres y 523 mujeres—, con un índice de rotación que alcanza los 1.041 usuarios. De ellos, 175 residentes están considerados crónicos complejos priorizados, lo que requiere una aplicación más intensiva del Modelo de Residencias y un seguimiento más estrecho por parte de los enfermeros gestores de casos y de los equipos referentes.

Los centros residenciales del distrito son la Residencia de Mayores de Adra, la Residencia Profesor Gabriel Callejón de Dalías, la Residencia de Personas Mayores Ciudad de Berja, la Residencia Moraima de Fondón, la Residencia Ciudad de El Ejido, la Residencia Fuente Vícar, la Residencia San Antonio de Puebla de Vícar, la Residencia Mirasierra de Aguadulce y la Residencia Virgen del Rosario de Roquetas de Mar.

Asimismo, están en proyecto la ampliación de la Residencia Virgen del Rosario de Roquetas de Mar y la construcción de nuevas residencias en Almerimar, Laujar de Andarax y El Ejido, lo que supondrá un incremento aproximado de 300 plazas en el Poniente almeriense.

Durante este año se ha implementado el Plan de Alta Frecuentación de Residencias, liderado por los enfermeros gestores de casos y el médico de residencias, en coordinación con los Equipos Referentes, las propias residencias, los servicios de urgencias y la medicina interna hospitalaria. Este plan activa algoritmos de actuación según la prioridad del paciente y favorece una respuesta más ágil y personalizada.

También se han reforzado las colaboraciones con el centro hospitalario para evitar desplazamientos innecesarios de los residentes, como la administración de tratamientos intravenosos en los propios centros o la coordinación con la consulta de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) para pacientes renales.

Con estas actuaciones, el Distrito Sanitario Poniente continúa avanzando en un modelo asistencial centrado en la persona, que mejora la calidad de la atención sanitaria en las residencias y refuerza la coordinación entre niveles asistenciales.