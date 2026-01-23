Vota por tu instantánea favorita del Concurso de Fotografía de los Espacios Naturales de Almería

Participa en la votación para seleccionar la mejor instantánea de la nueva edición del Concurso de Fotografía de los Espacios Naturales de Almería. Tienes hasta el 8 de febrero para puntuar las 25 fotografías seleccionadas por el jurado en esta edición.
Elige tu instantánea favorita entre las 25 fotografías seleccionadas por el jurado del XXVI Concurso de Fotografía de los Espacios Naturales de la Provincia de Almería. Vota hasta el 8 de febrero
- 1
Vuelo rasante - Eduardo Hernández de Haro
- 2
Proteína animal en cama de alcachofa - Luis Rodríguez Rodríguez
- 3
Colorín descolorado - Luis Rodríguez Rodríguez
- 4
La bicha espejada - Luis Rodríguez Rodríguez
- 5
8 menos 20 - José Manuel López Martos
- 6
Flor de otoño - Juan Francisco Martínez Utrera
- 7
Vuelo de la Garceta - Francisco Papis Ramón
- 8
Verde sobre verde - Aurélie Désamoré Jamar
- 9
Persecución - Francisco Papis Ramón
- 10
Petirrojo - Francisco Rosa García
- 11
Perdiz Roja - Francisco Rosa García
- 12
Patrullando la charca - Juan Francisco Tijeras Gil
- 13
Paisaje - Jerónimo Contreras Flores
- 14
Horizontes cabogatenses - Juan Francisco Martínez Utrera
- 15
Flor de sal - Antonio Barón Carretero
- 16
El canto de la Albufera - José Bayo Valdivia
- 17
E.T - Manuel José Guillén Abad
- 18
Costa de piedra - Manuel José Guillén Abad
- 19
Combate aéreo - José Rivera Menéndez
- 20
Charrán - Francisco Papis Ramón
- 21
Blanco y purpura - Eduardo Hernández de Haro
- 22
Añoranza - Miguel Ángel Aliaga Venteo
- 23
Amor, estira las alas - Juan Francisco Tijeras Gil
- 24
Amanecer - Francisco Rosa García
- 25
Acunando la luna - María Dolores Guerrero Fernández