La nueva portada de feria de Almería será el Edificio de las Mariposas

El Ayuntamiento de Almería ha dado a conocer las nuevas propuestas que se están llevando a cabo para la apertura de la próxima Feria. Entre ella cabe destacar la instalación de 1.500 metros de nuevas vallas metálicas que recorrerá la zona de la Vega de Acá y el entorno donde se está ejecutando la cimentación de la nueva portada del recinto ferial.

La principal novedad de esta edición será precisamente esta nueva portada, que sustituye a la instalada anteriormente en 2017. Se permitió que las empresas licitadoras propusieran un monumento almeriense que sirviera de inspiración para el diseño, resultando finalmente elegida la Casa de las Mariposas.

La estructura contará con unas dimensiones de 3,5 metros de ancho y 27,5 metros de altura, convirtiéndose en la portada de feria más grande instalada hasta la fecha en la ciudad. Su nueva ubicación está prevista para mantenerse durante los próximos cinco años.

En materia de infraestructura, el Ayuntamiento también ha adjudicado el contrato para la gestión del recinto ferial y del alumbrado, que contempla la colocación de 60.000 farolillos distribuidos por las principales calles del centro de Almería para ambientar la celebración.

El Consistorio también ha anunciado la salida a licitación de nuevas casetas tradicionales con el objetivo de ampliar la oferta del recinto y fomentar la participación.

Durante el turno de preguntas los responsables municipales confirmaron que el Ayuntamiento asumirá los gastos necesarios para facilitar el montaje de las casetas, una medida con la que pretende incentivar la instalación de nuevos espacios.

Por último, avanzaron que de cara a la próxima edición de la Feria se aprobará una ordenanza específica para regular todos los usos del recinto ferial. A ello se sumará un contrato destinado a la instalación y gestión de cámaras de seguridad para reforzar la vigilancia durante el desarrollo de la fiesta.