Vuelve la Recreación Histórica de El Argar: Antas viaja al pasado 4.000 años

La cuarta edición de la Recreación Histórica de la Cultura Argárica ya tiene fecha. El próximo 8 de agosto el municipio almeriense de Antas volverá a viajar al pasado.

Bajo el lema ‘Un viaje de 4.000 años al pasado… Descubre el desenlace de la civilización que cambió la Edad del Bronce’, la iniciativa tiene como objetivo difundir la cultura argárica mediante una recreación histórica rigurosa, al tiempo que impulsa el atractivo turístico y cultural del municipio y contribuye a su desarrollo económico.

El evento permitirá a los asistentes conocer de forma directa la vida cotidiana de esta civilización prehistórica, incluyendo sus costumbres, herramientas y vestimenta, a través de una experiencia inmersiva con fines divulgativos. La edición de 2026 se concentrará en una única jornada intensiva, con varios pases de 45 minutos para facilitar el acceso del público.

Durante la presentación del evento, Almudena Morales, vicepresidenta de la Diputación de Almería, ha destacado la consolidación de Antas como referente cultural vinculado a la historia y ha subrayado la relevancia del legado argárico, considerado uno de los más importantes de la Prehistoria peninsular. En este sentido, ha valorado la capacidad de esta recreación para transformar el conocimiento científico en una propuesta participativa y ha felicitado al Ayuntamiento y a todas las personas implicadas en su organización.

El alcalde de Antas, Pedro Ridao, ha resaltado la implicación vecinal en este proyecto, que, según ha afirmado, refuerza el sentimiento de pertenencia y contribuye a preservar la memoria histórica del municipio. Asimismo, ha invitado a la ciudadanía a participar en esta jornada que convertirá a Antas en epicentro de la cultura argárica y de la arqueología en la provincia.

Durante la presentación de la cita, también ha intervenido el delegado territorial de Cultura, Juanjo Alonso, que ha felicitado "al Ayuntamiento de Antas, a los profesionales de la arqueología, a las asociaciones culturales, a los actores y actrices, a los voluntarios y a todas las personas que hacen posible esta recreación histórica". "Gracias a vuestro esfuerzo, El Argar sigue siendo un referente científico internacional, pero también un espacio vivo donde el pasado se convierte en una experiencia compartida y donde la cultura se acerca a todos los públicos".

Por su parte, la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de Subdelegación, Loly Cruz, ha destacado que “desde el Gobierno de España compartimos con todas las administraciones el compromiso con la conservación del patrimonio como herramienta de desarrollo, cohesión territorial y generación de oportunidades tal y como recoge esta Recreación histórica de la Cultura Argárica".