"Vuelan" en 3 minutos los primeros bonos al consumo local en Vera. Habrá más.

Este lunes 20 de abril comienza una nueva edición de los 'Bonos al Consumo' en el término municipal de Vera.

Una iniciativa del Ayuntamiento y Cámara de Comercio, con una inversión total de 50.000€, destinada a dinamizar el comercio local ayudando a vecinos y visitantes en sus compras.

Se estima un impacto de 200.000€ en ventas directas en los 150 establecimientos físicos adheridos.

Cada usuario podrá adquirir hasta 10 bonos en el total de la campaña. Cada bono tiene un valor de 20 €, pero solo pagará 15 €; el Consistorio aportará los 5 € restantes.

Ahorro total por persona: hasta 50 €

Los bonos estarán disponibles semanalmente cada lunes a las 10 h hasta el 18 de ese mes

Descarga y registro en: www.alcomercio.es

Se podrán utilizar los bonos en tiendas tanto del casco urbano, como de Vera Playa y Valle del Este.

Para garantizar un reparto más equitativo durante toda la campaña:

Semana del 20 al 26 de abril: 15.000€

Semana del 27 de abril al 3 de mayo: 15.000€ + bonos no utilizados

Semana del 4 al 10 de mayo: 10.000€ + remanente acumulado

Semana del 11 al 17 de mayo: 10.000€ + remanente restante

Semana del 18 al 24 de mayo: hasta agotar bonos disponibles