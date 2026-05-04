Vrutal toma el centro de Almería para celebrar la revolución de la cocina verde

El centro de Almería se prepara para convertirse este sábado en un gran escaparate de la agricultura y la cocina vegetal. La primera edición de Vrutal propone una jornada abierta y participativa que llevará actividades, sabores y conocimiento a enclaves como el Paseo de Almería, la Puerta de Purchena y el Mercado Central de Almería.

Impulsado por el Ayuntamiento de Almería junto a AColor Agencia, el evento nace con la vocación de acercar al ciudadano el mundo agrícola y su vínculo con la gastronomía, tomando como base el congreso “Vestial” pero en un formato más accesible y urbano.

Uno de los grandes atractivos será el “Muro de la Gastronomía”, que se inaugurará en el entorno del mercado como homenaje a figuras clave de la cocina verde. Los primeros reconocidos serán los chefs Rodrigo de la Calle y Dani García, referentes internacionales en este ámbito.

La jornada arrancará desde la mañana con una amplia programación: mercado agroalimentario con más de 20 entidades, espacios temáticos dedicados a productos locales, degustaciones, talleres y actividades familiares. La música y la animación itinerante contribuirán a crear un ambiente festivo en todo el centro.

La cocina en directo será otro de los ejes principales, con ‘showcookings’, encuentros con chefs y catas, además de la entrega de los premios “Almería es Vrutal 2026”. Todo ello con el objetivo de poner en valor el potencial agrícola de la provincia y su conexión con la innovación gastronómica.

En este sentido, la Diputación Provincial de Almería y la marca Sabores Almería tendrán un papel destacado, reforzando la idea de que la agricultura no solo es economía, sino también identidad y futuro.

Durante su intervención en Onda Cero Almería, el gerente de AColor, David Baños, explicó que el objetivo es “llevar el motor de la economía almeriense al centro de la ciudad”, aprovechando la transformación urbana reciente para convertir las calles en un espacio vivo lleno de agricultores, productos frescos, cocineros y experiencias.

Entre las propuestas más llamativas destacó la instalación de un invernadero en pleno Paseo de Almería, concebido como una versión adaptada de los reales, donde familias y niños podrán interactuar con los cultivos. También avanzó el reparto de miles de degustaciones y la alta demanda de actividades, muchas de ellas ya completas.

Baños insistió en que, más allá de los eventos con aforo limitado, la cita está pensada como una gran celebración abierta: “un evento que hace ciudad y hace provincia”, en el que la agricultura sale del invernadero para ocupar el lugar protagonista que merece.