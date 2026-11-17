La candidata número uno de Vox al Congreso de los Diputados por Almería, Rocío de Meer, ha defendido la intención de su partido de prohibir los menús halal en los comedores escolares e implantar aulas de «nivelación» para los alumnos que se incorporen a los centros una vez iniciado el curso.

La formación plantea que los comedores escolares prioricen los productos españoles, frescos, de calidad y proximidad, con el objetivo, según ha señalado, de reforzar la soberanía y la seguridad alimentaria.

En materia educativa, De Meer ha propuesto crear aulas de apoyo para los estudiantes que lleguen tarde al curso o procedan de otros países. Según la candidata, estos espacios permitirían que los alumnos alcancen el nivel académico requerido antes de incorporarse a su clase ordinaria, evitando así que se ralentice el ritmo del resto.

Currículo común y EVAU única

Entre las medidas anunciadas también figura la eliminación de los contenidos que Vox considera «ideológicos» y ajenos a las materias académicas. De Meer ha asegurado que el partido pretende acabar con lo que califica de «adoctrinamiento» en las aulas.

La propuesta educativa incluye además la unificación del currículo en todo el territorio nacional, evaluaciones comunes, una mayor inspección educativa, la recuperación de las reválidas y una EVAU única para toda España.