Vera GRV amplía aforo y traslada su concierto en Almería a la Plaza de la Constitución

El impulso que el Área de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería brinda a los creadores locales sigue dando frutos, y uno de los ejemplos más claros es la rápida proyección que ha alcanzado la artista almeriense Vera GRV. Tras llenar el Teatro Apolo en junio de 2024 dentro de la programación cultural de primavera, su trayectoria no ha dejado de crecer y, apenas año y medio después, continúa sumando seguidores y despertando un gran interés entre el público.

Prueba de ello es la elevada demanda de entradas para el concierto que ofrecerá en Almería el próximo 31 de enero. Inicialmente previsto en el Mesón Gitano, el recital ha tenido que trasladarse a la Plaza de la Constitución para ampliar el aforo tras agotarse todas las localidades. Las entradas ya adquiridas mantienen su validez para la nueva ubicación y siguen disponibles a través de la página web oficial de la artista. La apertura de puertas será a las ocho de la tarde y el inicio del concierto está previsto para las nueve de la noche.

Este concierto forma parte de la gira titulada ‘Se me pasó llamarte, mamá’, con la que Vera GRV está recorriendo distintas ciudades del sur. Antes de su cita en Almería, la artista actuará el 16 de enero en Málaga y el 24 de enero en Sevilla, regresando a su ciudad natal para protagonizar una actuación especialmente emotiva. La velada promete unir música urbana y una potente puesta en escena en un entorno emblemático del centro histórico.

Vera GRV se ha consolidado como una de las voces emergentes con mayor personalidad del panorama actual, gracias a su autenticidad artística, letras cargadas de emoción y una conexión muy directa con el público. Su proyección quedó reflejada en la última edición de los Grammy Latino, donde fue nominada en la categoría de mejor videoclip por el tema ‘Cura pa’ mi alma’.

Nacida en Almería en el año 2000, la artista inició su camino musical en 2018 grabando sus propios videoclips de forma independiente, apostando desde el principio por un estilo personal y honesto. Su voz inconfundible y su versatilidad le permiten moverse con soltura entre canciones bailables y composiciones de corte más clásico, con influencias que van del bolero y la balada al soul y el rhythm and blues.

A lo largo de su carrera, Vera GRV ha colaborado con artistas de su generación como Toni Anzis, Aitor Gómez, Chus Santana o David Marley, y ha compartido escenario en festivales y eventos con nombres destacados como RVFV, Lia Kali, Rojuu o Funzo & Baby Loud. Sus letras, alejadas de los tópicos, abordan cuestiones sociales y personales desde una mirada reflexiva, inclusiva y comprometida con la realidad actual.

Con una carrera en constante evolución y un futuro prometedor por delante, Vera GRV continúa afianzándose como una de las artistas más destacadas surgidas de la escena musical almeriense.