ESPACIO DE TURISMO

Turistas pictóricos: pinceles con brújula

La ciezana-almeriense Ana Sánchez Lucas viaja por pintura casi todos los fines de semana del año y ha cosechado 240 premios en certámenes

Onda Cero Almería

Almería |

El turismo pictórico beneficia a los lugares donde se desarrollan los concursos de pintura rápida. Los artistas y sus acompañantes disfrutan de la gastronomía local, visitan monumentos y promocionan a estas localidades como destinos viajeros.

Es lo que ocurrirá el 2 de mayo en el Cuarto Certamen de Pintura Rápida Villa de Vélez Rubio y Segundo de la Comarca de Los Vélez.

Además, 16 y 18 de marzo hay competición para elegir la tapa almeriense en el concurso nacional de 2027; Abrucena prepara para el 28 de marzo el IX Homenaje al Olivo;...

De lunes a viernes a las 12,50 h., turismo con el pinturero Pepe Ballesteros

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