Tres patrones de pateras ingresan en prisión tras trasladar a 27 migrantes desde Argelia hasta Almería

La Policía Nacional ha detenido en Almería a tres hombres de nacionalidad argelina acusados de patronear tres pateras en las que viajaban 27 migrantes, entre ellos tres menores, desde Argelia hasta la costa almeriense. Los tres arrestados han ingresado en prisión provisional por presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Las investigaciones se centran en tres embarcaciones localizadas entre el 16 y el 23 de septiembre. En la primera viajaban seis personas y la travesía duró unas once horas. Según la Policía, los ocupantes habrían pagado entre 3.000 y 6.000 euros por el viaje.

En la segunda patera viajaban diez personas, ocho adultos y dos menores. La embarcación agotó el combustible y sus ocupantes tuvieron que avanzar remando con restos de bidones. Dos de ellos sufrieron quemaduras químicas de segundo grado al entrar en contacto con una mezcla de agua de mar y gasolina.

La tercera travesía se prolongó alrededor de 36 horas, con once personas a bordo, una de ellas menor de edad. Durante el trayecto, la embarcación comenzó a llenarse de agua y los migrantes tuvieron que achicarla con botellas de plástico. Según la investigación, el patrón llegó a amenazarlos y los ocupantes habrían pagado unos 4.900 euros por el viaje.

La Policía destaca que las tres embarcaciones eran precarias y carecían de chalecos salvavidas, medios de comunicación, luces de avistamiento, agua y comida, pese a transportar a numerosas personas durante travesías prolongadas. Una de ellas quedó a la deriva y otra se hundió después de que sus ocupantes fueran atendidos.

Los migrantes fueron asistidos por Cruz Roja y trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Almería para los trámites correspondientes. Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial y el juzgado decretó su ingreso en prisión provisional.