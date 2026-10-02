Tres detenidos y cuatro registros en Almería en una operación contra una red internacional de narcotráfico

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales, en una operación coordinada por Europol que se ha saldado con 27 detenidos, tres de ellos en la provincia de Almería.

En Almería se han practicado cuatro registros, dentro de los 38 realizados de forma simultánea en España y República Dominicana. La organización, asentada en España y vinculada a destacados referentes del narcotráfico internacional, introducía cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos.

La investigación comenzó en 2023 y permitió relacionar a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos. Según los investigadores, entre 2020 y 2021 la red estableció rutas para introducir droga en Europa mediante métodos conocidos como "gancho ciego", rip off o "preñado".

Además del tráfico de drogas, la organización había creado un entramado empresarial para blanquear los beneficios del narcotráfico a través de inversiones inmobiliarias. Los investigadores localizaron promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid, y señalan que también ofrecían estos servicios de blanqueo a otras organizaciones criminales.

Durante la operación se han intervenido 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, más de 271.000 euros en efectivo y más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos. También se han bloqueado 26 cuentas bancarias y más de un centenar de personas jurídicas.

En los registros se han localizado seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra, además de un silenciador, armas prohibidas y más de 800 cartuchos. En el ámbito patrimonial, se ha acordado el bloqueo de 95 inmuebles y 200 bienes muebles, además de la prohibición de vender 70 inmuebles y 16 villas de lujo.

La investigación continúa abierta y se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.