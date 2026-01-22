Transportes da 'luz verde' al plan especial del Puerto Seco de Níjar

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha emitido informe favorable al Plan Especial para el desarrollo de los sistemas generales, obras, servicios e infraestructuras vinculadas a las áreas de reparto de Ródenas y Logística del PGOU de Níjar, un paso decisivo para avanzar en el proyecto del Puerto Seco y el área logística del municipio. El informe, firmado el 20 de enero por la Dirección General de Carreteras, desbloquea un expediente que había recibido pronunciamientos desfavorables en 2022 y 2023, tras la subsanación de las deficiencias técnicas detectadas, especialmente en materia de accesos, tráfico y afección a la autovía A-7.

Desde el Ayuntamiento de Níjar, se valora muy positivamente este avance, que confirma que el trabajo técnico y la planificación rigurosa permiten compatibilizar el desarrollo económico con la seguridad vial y la correcta explotación de la Red de Carreteras del Estado.

El informe favorable se emite con una serie de condiciones técnicas y fases de ejecución, entre las que destacan:

•La ejecución progresiva de los sistemas generales viarios asociados a cada sector.

•La obligación de presentar estudios de tráfico actualizados en cada fase del desarrollo.

•La adecuación de accesos y glorietas a la normativa estatal.

•La garantía de que no se vean alterados los niveles de servicio de la autovía A-7.

•La necesidad de estudios complementarios de drenaje e inundabilidad.

El documento también establece que no podrán concederse licencias de actividad ni de ocupación hasta que estén ejecutadas y en servicio las infraestructuras viarias y medidas correctoras correspondientes a cada fase. El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha destacado que este informe "supone un respaldo técnico clave a un proyecto estratégico para el futuro económico del municipio, que permitirá atraer inversión, generar empleo y reforzar la posición de Níjar como nodo logístico de referencia en la provincia, siempre desde el cumplimiento estricto de la legalidad y la planificación responsable". Así, con este pronunciamiento favorable, el consistorio continúa avanzando en la tramitación urbanística del proyecto, manteniendo la coordinación con el resto de administraciones implicadas y reafirmando su compromiso con un desarrollo ordenado, sostenible y generador de oportunidades.