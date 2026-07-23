SANIDAD

Torrecárdenas crea una unidad especializada para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neuromusculares

El Hospital Universitario de Almería pone en marcha un servicio específico para atender de forma integral a pacientes con patologías como la ELA, la atrofia muscular espinal o la miastenia gravis.

Onda Cero Almería

Almería |

Las neurólogas que integran la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.
Las neurólogas que integran la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. | Junta de Andalucía

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha puesto en marcha una Unidad de Enfermedades Neuromusculares, integrada en el Servicio de Neurología, con el objetivo de ofrecer una atención especializada a los pacientes de la provincia desde el diagnóstico y durante todo el seguimiento de su enfermedad.

La unidad está formada por las neurólogas Beatriz Vélez Gómez, Marta Rodríguez Camacho y María del Mar Martínez Salmerón, y atenderá tanto enfermedades neuromusculares hereditarias como adquiridas. Entre ellas se encuentran la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la atrofia muscular espinal (AME), la miastenia gravis, neuropatías, miopatías y otras patologías poco frecuentes.

Para ello, el equipo contará con técnicas diagnósticas avanzadas, como estudios de neuroimagen, pruebas genéticas y otras exploraciones complementarias, con el objetivo de ofrecer un diagnóstico preciso y el tratamiento más adecuado en cada caso.

Uno de los pilares de la nueva unidad será la Consulta Multidisciplinar de ELA, en la que participan profesionales de Neurología, Neumología, Rehabilitación, Enfermería, Psicología, Nutrición, Trabajo Social y Cuidados Paliativos. Este modelo busca mejorar la coordinación asistencial y reducir los desplazamientos de pacientes y familiares.

Además de la actividad asistencial, la unidad desarrollará labores de investigación y formación continuada, participando en estudios nacionales e internacionales y colaborando con centros de referencia para facilitar el acceso de los pacientes a los últimos avances diagnósticos y terapéuticos.

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