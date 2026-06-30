Una tormenta de granizo en Los Vélez deja 1.000 hectáreas con daños

ASAJA Almería ha realizado una primera evaluación de los daños provocados por el episodio de granizo registrado en la tarde-noche del domingo en distintos puntos de la comarca de Los Vélez. Según las estimaciones iniciales, la superficie afectada supera las 1.000 hectáreas, si bien la organización continúa las labores de inspección sobre el terreno, por lo que esta cifra podría modificarse en los próximos días.

Los cultivos más perjudicados han sido los cereales, en plena fase de recolección. Asimismo, se han detectado daños en caminos rurales, infraestructuras agrarias, superficies de pasto destinadas a la alimentación del ganado, así como en forraje y paja almacenada. También se han registrado afecciones en explotaciones de almendro.

En algunos enclaves, las precipitaciones han superado los 50 litros por metro cuadrado, acompañadas de granizo de diversa intensidad.

Cabe recordar que esta misma zona ya sufrió importantes pérdidas a finales de marzo y principios de abril debido a las heladas, que afectaron gravemente al almendro. Tras estos episodios, la Junta de Andalucía, a solicitud de ASAJA Almería, aprobó un paquete de ayudas de 10 millones de euros para los productores afectados. La organización agraria solicita ahora la ampliación de estas ayudas para incluir a los cerealistas, que afrontan pérdidas relevantes en la actual campaña.