La Titan Desert estrena sede en Mojácar y presenta tres etapas inéditas por la provincia de Almería

La provincia de Almería volverá a convertirse este otoño en uno de los grandes escaparates internacionales del ciclismo de aventura con la celebración de la VII Škoda Titan Desert Almería, que se disputará del 1 al 4 de octubre y llegará con un trazado completamente renovado.

La principal novedad de esta edición será el traslado de la sede principal a Mojácar, una decisión que permitirá a la organización diseñar tres etapas completamente inéditas y mostrar nuevos paisajes del destino Costa de Almería a los cientos de ciclistas que tomarán parte en la prueba.

La carrera contará con cuatro etapas, más de 300 kilómetros de recorrido y superará los 6.600 metros de desnivel positivo acumulado, apostando por un perfil más montañero, con constantes ascensos y descensos, menos tramos arenosos y un mayor protagonismo de la bicicleta de montaña.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, destacó que la prueba permite seguir proyectando la provincia como un destino privilegiado para la práctica del ciclismo. «Nuestra orografía hace posible diseñar recorridos totalmente distintos cada año y seguir descubriendo rincones espectaculares de Costa de Almería», señaló.

Por su parte, el alcalde de Mojácar, Francisco García, dio la bienvenida al pelotón de la Titan Desert y aseguró que el municipio está preparado para recibir a los participantes en un entorno que combina «playa, montaña y hospitalidad».

El director deportivo de Titan World Series, Manuel Tajada, aseguró que el nuevo recorrido «encantará a los amantes del mountain bike» y destacó el intenso trabajo realizado durante los últimos meses para diseñar un trazado «duro, con mucho desnivel y completamente diferente a las anteriores ediciones».

La etapa reina volverá a ser la Škoda We Love Cycling, con la ascensión al Alto de Velefique, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo almeriense.

Recorrido de la Škoda Titan Desert Almería 2026: